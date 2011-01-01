Torino: congresso forense si apre con un minuto di silenzio per i 3 carabinieri

Questa mattina il 36 esimo Congresso Nazionale Forense si è aperto al Teatro Regio di Torino con un minuto di raccoglimento per i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare a Castel d'Azzano, in provincia di Verona. A introdurlo è stato Francesco Greco, presidente del Congresso Nazionale Forense: "Sono carabinieri caduti nell'esercizio del loro dovere, siamo vicini all'Arma e a tutte le forze di polizia che ogni giorno, mettendo anche a repentaglio la loro vita, lavorano per proteggere tutti quanti noi".