Comitato ombra

Dicono che…il Comitato Diritti Umani e Civili, istituito dal Consiglio Regionale e presentato in pompa magna dal presidente Davide Nicco, si sia presto tradotto in semplice vetrina per i soli suoi vicepresidenti, Giampiero Leo e Sara Zambaia. Insediatosi a febbraio, in poco meno di un anno l’assemblea si è riunita solo tre volte. Il Comitato, che dovrebbe discutere di violazioni dei diritti fondamentali, opera con il contagocce e nei fatti serve solo a dare visibilità a Leo e Zambaia che operano (si fa per dire) con il favore delle tenebre. L’irritazione dei membri, che ingenuamente credevano si trattasse di una cosa seria e di non un orpello istituzionale, incomincia a essere palpabile. E non è escluso che qualche consigliere regionale (qualcuno di loro fa anche parte del Comitato) possa presentare una proposta di legge per abolire quello che si è rivelato essere il giocattolo di Leo.