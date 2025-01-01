ECONOMIA DOMESTICA

Anche Novi Ligure si ferma per l’ex Ilva. Lavoratori in corteo

Si sono fermati anche gli stabilimenti piemontesi. Convocato in Regione il tavolo di crisi. Obiettivo monitorare la situazione dei tre siti. Gli assessori Chiorino e Bussalino: "Il Piemonte non intende restare spettatore". Ma la situazione rischia di precipitare

Nel giorno della grande mobilitazione nazionale, i lavoratori della ex Ilva sono scesi in piazza anche a Novi Ligure. Prima si sono riuniti davanti allo stabilimento di strada Bosco Marengo e poi si sono mossi in corteo verso il centro della città. Intanto la Regione ha convocato per le ore 16 del 28 ottobre al Grattacielo Piemonte il tavolo di crisi regionale che coinvolge anche gli stabilimenti di Racconigi e Gattinara.

La mobilitazione

La situazione richiede una soluzione urgente. A ribadirlo sono stati i delegati delle principali sigle sindacali che questa mattina, giovedì 16 ottobre 2025, hanno guidato il corteo che è sfilato per le strade di Novi Ligure. Tutti uniti nella stessa posizione: “Dobbiamo difendere l'intero gruppo”, a dirlo prima Maurizio Cantello della Fiom-Cgil, e poi Luigi Tona, segretario provinciale Fim Cisl, che ha ribadito che “i lavoratori dell'Ilva non vogliono la cassa integrazione, ma vogliono lavorare”.

È arrivato “il momento del coraggio e di metterci la faccia”, ha aggiunto Alberto Pastorello della Uilm: “Lo Stato deve prendere in mano la situazione. C'è un progetto, anche condiviso con le parti sociali, quello che diceva il ministro Adolfo Urso che prevede 4 altiforni (3 a Taranto e 1 a Genova)”.

Sul tavolo c’è il futuro di 550 persone, a dare i numeri della crisi è il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere: “Se l'Italia smette di produrre acciaio, dovremmo dipendere da altri. Stiamo mettendo in difficoltà il futuro industriale”.

Il tavolo regionale

Soprattutto di questo si parlerà il 28 ottobre al Grattacielo Piemonte dove l’assessora al Lavoro, Elena Chiorino, e l’assessore alla Logistica e alle Grandi Infrastrutture, Enrico Bussalino, hanno convocato un tavolo di crisi che ha l’obiettivo di monitorare l’evoluzione della situazione dei siti di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara, e, ovviamente, tutelare l’occupazione e garantire prospettive industriali solide e durature ai lavoratori.

“Il Piemonte non intende restare spettatore”, hanno detto Chiorino e Bussalino, “Il lavoro va difeso con i fatti, e il nostro compito è quello di mantenere un presidio costante affinché nessuno venga lasciato solo. In un momento in cui la siderurgia vive una fase complessa, è fondamentale che i territori e le istituzioni si muovano insieme per chiedere certezze e soluzioni concrete”.