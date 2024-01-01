DISCORDIA ISTITUZIONALE

Equilibro e dialogo con le Regioni: la Consulta bacchetta il Governo

Il richiamo a un approccio più equo e partecipativo nella gestione della finanza pubblica. Pur confermando la legittimità del contributo regionale, la Corte Costituzionale ne evidenzia i limiti: si rischia di penalizzare i territori più fragili e di minare la coesione nazionale

Equilibrio e dialogo. La Corte Costituzionale entra nel dibattito sulla finanza pubblica, richiamando il Governo a un approccio più equilibrato nella gestione dei contributi richiesti alle Regioni per il bilancio dello Stato. Esaminando le norme della legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), la Consulta conferma la legittimità delle misure, ma lancia un monito chiaro: senza un dialogo strutturato con le Regioni e maggiore flessibilità per gli investimenti, si rischia di accentuare le disuguaglianze territoriali e di comprimere l’autonomia regionale, con ricadute sui servizi essenziali per i cittadini.

Il ricorso della Campania

La Corte, con la sentenza n. 152 depositata il 16 ottobre 2025, ha messo un punto fermo nella disputa tra la Regione Campania e il Governo sulle norme della legge di Bilancio 2025, che impone alle Regioni a statuto ordinario un contributo obbligatorio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Pur respingendo il ricorso della Campania e confermando la legittimità della misura, la Consulta ha lanciato un monito al legislatore: il rigore finanziario non può soffocare l’autonomia regionale né accentuare le disuguaglianze tra territori. In vista della manovra, la Corte chiede maggiore flessibilità e un dialogo strutturato con le Regioni, per evitare “tagli al buio” che rischiano di colpire i servizi essenziali.

La Regione Campania ha contestato alcune disposizioni della legge, in particolare i commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), che obbligano le Regioni a statuto ordinario a contribuire con risorse significative agli obiettivi di finanza pubblica. La Campania ha sollevato dubbi sulla legittimità di queste norme, sulle loro modalità di applicazione e sulla durata del contributo, sostenendo che tali misure compromettessero la propria autonomia finanziaria e la capacità di garantire servizi adeguati ai cittadini.

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le censure della Campania, confermando la piena legittimità costituzionale delle norme impugnate. La misura, nelle sue modalità e durata, è stata giudicata coerente con gli obiettivi di stabilità finanziaria nazionale. Tuttavia, la Consulta ha evidenziato due criticità, accompagnate da un invito al legislatore a rivedere l’approccio per le future manovre di bilancio, in particolare per il 2026.

Troppa rigidità per le Regioni in disavanzo

Un punto centrale della sentenza riguarda la preclusione totale, per un intero quinquennio, dell’utilizzo del contributo per investimenti da parte delle Regioni in disavanzo. La Corte ritiene questa restrizione eccessivamente rigida, potenzialmente in grado di generare “eccessivi divari infrastrutturali tra i territori” e di violare il principio di eguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione. La Consulta invita il legislatore a introdurre maggiore flessibilità, consentendo anche agli enti in difficoltà finanziaria di destinare parte del contributo a spese per investimenti, in un’ottica di crescita equilibrata e condivisa.

Il ruolo della Conferenza Stato-Regioni

La Corte sottolinea la necessità di coinvolgere attivamente la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, organismo che opera nell’ambito della Conferenza unificata. Questo dialogo, già auspicato nella sentenza n. 195 del 2024, è definito “indefettibile” per la manovra di bilancio 2026. Senza un confronto con le Regioni, si rischia di imporre “tagli al buio”, decisioni che potrebbero risultare insostenibili per le autonomie territoriali e avere “imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione”. La voce delle Regioni, secondo la Corte, deve essere ascoltata per fornire al Parlamento gli elementi necessari a decisioni informate e trasparenti.

Autonomia regionale sotto pressione

Gli importi richiesti alle Regioni, sottolinea la Consulta, sono considerevoli e incidono pesantemente sulla loro autonomia finanziaria. Se le esigenze di contenimento della spesa pubblica si scaricano in modo sproporzionato sugli enti locali, si compromette la loro capacità di operare in modo “generativo” all’interno del pluralismo istituzionale garantito dalla Costituzione. La Corte invita a una “fisiologica dialettica” tra Stato e Regioni, orientata al bene comune, per bilanciare le necessità di finanza pubblica con il rispetto delle prerogative regionali.