ECONOMIA DOMESTICA

"Una stupidità", Dal Fabbro (Iren) boccia le gare sull'idroelettrico

Siamo l'unico paese che metterebbe a bando un bene degli italiani, tuona il presidente della multiutility. Solo un modello misto pubblico-privato può garantire stabilità e presidio industriale. E mettere in sicurezza infrastrutture vulnerabili

Nel settore energetico italiano, la questione delle concessioni idroelettriche resta uno dei nodi più sensibili. Luca Dal Fabbro, presidente operativo di Iren e alla guida di Utilitalia, ha definito senza mezzi termini “una stupidità” l’idea di affidarle a procedure d’asta generalizzate. Insomma, mercato sì ma con le briglie. Ovviamente e legittimamente, il numero uno di Iren, gruppo che vanta alcune concessioni in scadenza, tira l’acqua al suo mulino, nel vero senso dell’espressione. L’intervento, pronunciato durante il “Green & Net Zero Talk: l’energia interconnessa”, ha rimesso al centro il valore strategico di un comparto che, per peso produttivo e funzione di bilanciamento, rappresenta un pilastro della sicurezza nazionale.

Riserva strategica nazionale

L’Italia occupa il terzo posto in Europa per produzione di energia idroelettrica, dopo Francia e Norvegia. “È il miglior storage possibile, una riserva nazionale”, ha sottolineato Dal Fabbro, ricordando che trattare una risorsa di tale valore secondo logiche di mercato non costituisce né una “buona pratica liberistica” né un segno di modernità. “È un bene degli italiani, e siamo l’unico Paese che lo metterebbe a gara”, ha aggiunto, rivendicando l’eccellenza del sistema energetico e delle aziende italiane del settore idrico ed elettrico.

Pur riconoscendo la necessità di affrontare il tema delle concessioni, Dal Fabbro ha invocato “modalità equilibrate” che tengano insieme sicurezza, competitività e italianità, citando come possibili modelli di riferimento l’esperienza francese o il partenariato pubblico-privato (PPP). Secondo il manager, condizione imprescindibile è che chi opera nel settore mantenga una stabile organizzazione e forza lavoro in Italia, per garantire che questo patrimonio resti un presidio nazionale e non venga disperso.

Allarme cybersicurezza

Altro punto centrale dell’intervento è stato quello della vulnerabilità delle infrastrutture energetiche e idriche. “Le nostre reti vengono mosse da plc, da attuatori firmware e hardware estremamente vulnerabili”, ha spiegato Dal Fabbro, segnalando la necessità di proteggere non solo fisicamente cavi e condotte, ma anche di difenderli dalle minacce informatiche.

In un contesto definito di “guerra ibrida”, le reti energetiche e idriche rappresentano bersagli sensibili. Per affrontare questa sfida, Utilitalia organizzerà a dicembre il primo summit a porte chiuse dedicato alla cybersicurezza, con l’obiettivo di individuare le criticità e definire strategie di mitigazione del rischio. L’iniziativa, ha spiegato, sarà sviluppata in collaborazione con le istituzioni di difesa e di sicurezza nazionale, per rendere il Paese più resiliente e in grado di rispondere a minacce sempre più sofisticate.

Transizione con equilibrio e investimenti

Sul fronte della sostenibilità e criteri Esg, Dal Fabbro ha collegato la spinta europea verso la decarbonizzazione non solo a un dovere etico, ma anche a una convenienza economica legata alla crescente competitività delle rinnovabili. Ha tuttavia avvertito che un approccio eccessivamente sbilanciato può creare nuove fragilità: “Occorre avere un equilibrio tra rinnovabili, generazione termica, batteria, idro o quant’altro”, ha affermato, insistendo sulla necessità di un mix diversificato di fonti interne per garantire la resilienza del sistema energetico.

Le recenti tensioni geopolitiche con la Russia, ha ricordato, hanno mostrato quanto sia rischioso dipendere da pochi canali di approvvigionamento. Per questo, lo sviluppo delle rinnovabili dovrà necessariamente accompagnarsi a maggiori investimenti nelle reti di distribuzione e nei sistemi di accumulo a batteria, elementi indispensabili per assicurare stabilità e sicurezza nel percorso di transizione. Dal Fabbro riporta così il dibattito sull’energia dentro una cornice più ampia: quella della sovranità industriale e della sicurezza nazionale. L’idroelettrico, ha concluso, non è un asset da mettere all’asta, ma una riserva strategica da preservare.