Piemonte, un nuovo Irccs a Torino per le malattie rare

Un nuovo Istituto per la ricerca e la cura a Torino dedicato a nefrologia e malattie rare per attrarre anche pazienti da altre regioni in Piemonte. Ad annunciare il progetto a cui stanno lavorando Asl Città di Torino e Regione Piemonte, è stato il direttore generale della Asl Città di Torino Carlo Picco, intervenuto oggi al convegno 'La gestione delle malattie rare in Regione Piemonte', organizzato da Motore Sanità. "Il nostro impegno sulle malattie rare - ha detto Picco - è riconosciuto a livello internazionale. Cerchiamo di lavorare molto sulla appropriatezza per rendere sostenibile al sistema e abbiamo attivato un laboratorio di ricerca all'interno dell'Asl". Quanto al futuro, ha proseguito Picco, "stiamo lavorando con l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi, che ci coordina in questo progetto in cui crede molto, per istituire un nuovo Irccs dedicato a nefrologia e malattie rare utilizzando il centro di riferimento regionale del San Giovanni Bosco". "In Piemonte - aggiunge - storicamente gli Irccs sono carenti, soprattutto rispetto alle Regioni limitrofe, dove sono tanti e attraggono pazienti. Noi vogliamo invertire questa tendenza. Tra chi ha già deciso di sostenere il progetto, "la Compagnia di San Paolo", che "crede molto nel piano di istituzione di 4 o 5 nuovi Irccs in Piemonte".