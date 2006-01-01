MANOVRE AL CENTRO (SINISTRA)

Condominio riformista, citofonare Portas: "Complicato stare insieme ma dobbiamo provarci"

Apre la sede di Alleanza Civica per coordinare le strategie elettorali della galassia centrista in Piemonte. Il leader dei Moderati non esclude di mettere in naftalina il simbolo per favorire un listone: "Uniti arriviamo al 10% e salviamo Lo Russo dalla deriva estremista"

“Stare insieme sarebbe la cosa più intelligente da fare, ma mettere d’accordo tutti sarà complicato”. Il leader dei Moderati, l’ex deputato Giacomo Portas, è convinto che una lista unica che riunisca sotto la stessa insegna tutte le forze della galassia centrista e civica, sostenendo la ricandidatura di Stefano Lo Russo, possa raccogliere oltre il 10% dei voti, tali da sottrarre il sindaco da quella che lui definisce “una deriva estremista”, con provvedimenti come la delibera Vuoti a rendere o il patto di collaborazione con Askatasuna.

Qualcosa si muove

Un sentiero accidentato, ma comunque avviato: proprio oggi, nella nuova sede di via Vanchiglia, si terrà il primo incontro di Alleanza Civica per il Piemonte, l’associazione di Pino De Michele. Il custode del simbolo dell’originale Alleanza per Torino di Valentino Castellani, che non va confusa con quella odierna, guidata (un po' a fari spenti) dall'economista Pietro Garibaldi, ha chiamato tutti a raccolta per fare il punto sui prossimi appuntamenti elettorali. I rappresentanti delle varie formazioni, da +Europa ai Moderati di Portas fino a Vittoria Nallo di Italia Viva, passando per i Civici al Centro dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, Elena Apollonio di Demos, sono invitati. Alle prossime elezioni comunali manca più di un anno, ma le grandi manovre al centro sono già iniziate.

Estremisti del buonsenso

“Non bisogna lasciare Lo Russo in balia di Avs e 5 Stelle”, dice Portas, ma al tempo stesso è consapevole delle insidie che minano la realizzazione di un progetto centrista unitario: “La verità è che mettere insieme tutti sarà estremamente difficile, ognuno è geloso del proprio orticello e anch’io faccio autocritica su questo. Ma ci tengo a fare una precisazione: in questa casa comune dei riformisti che c’è chi ci entra da proprietario come noi, che a Torino ci presentiamo con il nostro simbolo dal 2006, e chi è in affitto, dovendo chiedere il permesso a Roma”. Il riferimento è a partiti come Azione, +Europa, Italia Viva e Demos, che per aderire a un progetto simile avranno bisogno dell’ok delle segreterie nazionali. Intanto la partnership con Azione, inaugurata qualche mese fa insieme alla segretaria regionale Daniela Ruffino, va avanti: il prossimo 14 novembre è in programma una conferenza stampa, dove parteciperà anche Demos e il cui titolo sarà “estremisti del buonsenso”, in antitesi alle proposte della sinistra radicale che hanno orientato le ultime scelte dell’amministrazione.

Doveri, non diritti

L’obiettivo di Portas è proprio quello di creare un centro forte, in grado di ribilanciare un asse della coalizione troppo spostato a sinistra e che non pone l’attenzione sufficiente sui doveri dei cittadini: “Va bene parlare di Palestina e di diritti civili, ma intanto a Torino le fabbriche chiudono, dopo Iveco Elkann vende anche il giornale di casa e un lavoratore su tre è in cassa integrazione. Serve immaginare un futuro per questa città, non possiamo permettere che il futuro siano solo ristoranti e pizzerie”. E nel caso in cui il candidato non dovesse essere Lo Russo, Portas è categorico: “Se non c'è lui non ci siamo neanche noi, ma credo non ci siano grossi dubbi sulla sua ricandidatura”.

Condominio riformista

Secondo le sue previsioni, una lista unica centrista potrebbe arrivare a superare il 10%, e il modello è quello di Casa Riformista, che in Toscana è stata la seconda lista più votata delle coalizione a sostegno di Eugenio Giani, davanti a Avs e M5s e dietro solo al Partito Democratico. Un fattore a suo avviso determinante, perché Portas non crede alle parole di Appendino e dei suoi, che escludono un appoggio pentastellato a Lo Russo nel 2027: “Se si voterà lo stesso giorno delle Politiche sarà difficile correre insieme a Roma e separati a Torino. Poi già adesso votano insieme alla maggioranza, come abbiamo visto su Vuoti a Rendere”.

Fantasmi del passato

Il leader dei Moderati quindi non esclude la possibilità di correre con un simbolo diverso da quello del suo partito, per la prima volta dalla sua nascita. “Il problema non è il nostro simbolo, ma mettere tutti dentro. Per quanto mi riguarda più siamo e meglio stiamo, ma stare insieme sarà difficile”. Il pensiero va all'esperienza del Terzo Polo alle ultime Politiche, scioltosi dopo pochi mesi nonostante un buon risultato elettorale (7,8% a livello nazionale) a causa delle incomprensioni tra Carlo Calenda e Matteo Renzi: “Il tema è anche quello: magari riesci anche a presentarti insieme, ma poi ci si divide poco dopo, è già successo con la Lista Lo Russo nel 2021". La volontà di fare un percorso unitario c'è, la consapevolezza che non sarà semplice portarlo a compimento pure.