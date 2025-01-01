M5S Vco contro Albertella: “Singolare incontro con Canawati”

"C'è qualcosa di singolare nel fatto che il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, abbia trovato il tempo per un incontro privato con il sindaco di Betlemme, città gemellata con Verbania, Maher Nicola Canawati, quando non ha mai ritenuto opportuno partecipare a un corteo o affacciarsi alla finestra del municipio mentre, nelle scorse settimane, la piazza gridava 'Palestina Libera' per manifestare solidarietà verso il popolo di Gaza". E' quanto scrive in una nota Imerio Frattini, del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Vco, commentando l'incontro di martedì scorso a Verbania tra i due primi cittadini. Frattini ricorda che "lo stesso sindaco ha dichiarato che la questione palestinese non rappresenta una priorità per la sua amministrazione" e aggiunge: "È sorprendente che si sia preferita la riservatezza di un incontro privato invece di promuovere un momento pubblico di dialogo e confronto. Sarebbe stato significativo poter ascoltare direttamente dal sindaco di Betlemme le testimonianze e le difficoltà di chi vive ogni giorno la guerra, offrendo così un'occasione di confronto e partecipazione civile".