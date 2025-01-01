Pichetto, attentato auto Ranucci grave tentativo intimidire

"L'attentato contro l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci rappresenta un grave e inaccettabile tentativo di intimidire chi ogni giorno esercita con coraggio il proprio diritto dovere di informare". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, esponente di Forza Italia, Gilberto Pichetto. "In una democrazia matura, fondata sulla libertà di stampa e sul pluralismo dell'informazione - aggiunge Pichetto -, episodi come questo non possono e non devono trovare spazio. A Ranucci e alla redazione di Report va la piena solidarietà e la più ferma condanna per un gesto che offende i valori fondamentali della nostra Repubblica e la libertà di tutti".