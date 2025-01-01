POLVERE DI (5) STELLE

Appendino "ingrata" ma Conte aveva già deciso di silurarla

Più che un travaglio politico, un Travaglio d'opportunismo. L'Avvocato appulo la taccia di slealtà e si mostra sorpreso per le critiche. La verità è che l'ex sindaca fiutando la non riconferma a vicepresidente del M5s ha giocato d'anticipo. E ora che farà?

Dalle parti di via di Campo Marzio, quartier generale del Movimento 5 Stelle, l’aria è pesante. Giuseppi, più che arrabbiato, è deluso. Ferito, raccontano i suoi, da una stilettata inattesa, una pugnalata a sangue freddo sferrata da Chiara Appendino. I fatti sono noti: durante l’assemblea dei parlamentari di martedì, l’ex sindaca di Torino ha messo in discussione la linea del partito, contestando l’abbraccio troppo stretto con il Pd e ventilando le dimissioni dalla sua carica per spingere il Movimento a un’autocritica seria. Non una semplice analisi, ma un siluro politico che apre una faglia in un M5s già indebolito dai magri risultati delle recenti regionali, dove i voti raccolti oscillano tra un misero 5% e 7%.

Travaglio o calcolo politico?

Appendino ha posto un nodo cruciale: il M5s deve ritrovare coraggio e radicalità nei temi, per intercettare quell’astensionismo che dilaga e che un tempo era il bacino di consensi dei pentastellati, un mix di populismo e qualunquismo. “Basta nascondersi dietro lo scarso radicamento territoriale come scusa per i flop elettorali”, avrebbe detto. Ha puntato il dito contro la “postura” nelle alleanze, accusando il Movimento di rischiare di snaturarsi per “portare acqua al mulino” di forze lontane dai valori originari, come il Pd. Le sue dimissioni, però, non sono state formalizzate: un gesto simbolico, sì, ma che sa di strategia. Conte, infatti, ha smorzato: “Le cariche sono in scadenza, non ho ricevuto dimissioni”.

I detrattori di Appendino raccontano però un’altra versione: c’è chi sussurra che, fiutando una mancata riconferma alla vicepresidenza, l’ex madamin di Cit Turin, figlia della buona borghesia sabauda, abbia deciso di giocare d’anticipo, trasformando una probabile non riconferma nello stato maggiore del partito in un atto politico per passare da vittima. E chi la conosce bene sa che questa è una delle sue abilità: cinica, spregiudicata, capace di voltare le spalle senza troppi scrupoli, come già fatto con Luigi Di Maio per Beppe Grillo, e poi con lo stesso Grillo per Conte.

"Non si fa così, Chiara scorretta"

L’Avvocato appulo non l’ha presa bene. “Non ne sapevo nulla”, avrebbe confidato ai suoi, parlando di slealtà e ingratitudine. “L’ho sempre difesa”, ha aggiunto, ricordando come l’abbia sostenuta anche dopo la condanna definitiva per la tragedia di piazza San Carlo, che ha macchiato il lustro di Appendino da sindaca. Non solo: l’ha voluta alla Camera nonostante il suo “gran rifiuto” a ricandidarsi a Torino (“ingenerosa, ha solo fatto i suoi comodi”) e l’ha promossa a vicepresidente, pur senza darle i galloni di vicaria, riservati alla fedelissima Paola Taverna, che infatti oggi la redarguisce. Conte si sente tradito, e il suo entourage parla di una mossa “scorretta” che ha rotto il patto di lealtà interna.

Splendido isolamento o campo largo?

Il caso Appendino ha fatto esplodere un malessere che covava sotto la cenere. Da una parte, c’è chi, come l’ex sindaca, sogna un ritorno alla “splendida solitudine” delle origini, quando il M5s aborriva ogni alleanza e cavalcava l’onda dell’antipolitica. Dall’altra, chi, come Alessandra Todde, governatrice della Sardegna ed ex vicepresidente, difende la linea di Conte: “Appendino è un’amica, ma non condivido. Da soli non si governa, non si incide”. Todde cita i numeri: in Piemonte, correndo da soli, il M5s ha preso il 7%; in Sardegna, in alleanza, l’8%. “Serve un progetto credibile, non entrare e uscire dalle coalizioni come fosse normale”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di un’alleanza stabile, ma non subalterna, per costruire un’alternativa politica.

I flop elettorali, come quello in Toscana con Eugenio Giani o nelle Marche con Matteo Ricci, mostrano però un dato chiaro: se il candidato presidente non convince, l’elettorato M5s diserta le urne. E anche quando il Movimento ha corso da solo, come in Piemonte con Sarah Disabato (7,7%), i risultati non sono stati migliori. In Piemonte, la base militante e il ceto politico (con qualche distinguo) sembrano allineati con Appendino, mentre a livello nazionale la sua voce fa breccia solo tra gli ex più nostalgici, come Danilo Toninelli, che vedono in Conte un “usurpatore” e “traditore” dei valori originari. Prevale la prudenza: Conte farà le liste, e nessuno vuole inimicarselo.

Una telefonata non basta

Neppure la telefonata di ieri sera tra Appendino e Conte, riportata dal Fatto, organo vicino ai pentastellati, ha sciolto i nodi. La discussione resta aperta, e domani al Consiglio nazionale si tornerà a parlarne. La deputata Vittoria Baldino prova a gettare acqua sul fuoco: “Nel Movimento c’è un dibattito aperto, ed è un segno di vitalità, non uno scandalo”. Ma ammette: “Appendino ha ragione a interrogarsi su come ci poniamo nelle alleanze”. C’è chi parla di un caso “ingigantito” per seminare zizzania, e chi rimprovera all’ex sindaca di non aver discusso in privato con Conte prima di lanciare il suo j’accuse pubblico.

Un bivio per il M5s

Appendino si è ritagliata il ruolo di capo di una minoranza interna, ma non ci sono scissioni in vista. “Non ha la statura né il carattere”, dicono i critici. Eppure, la sua mossa ha costretto il Movimento a guardarsi allo specchio. Conte insiste: “Andiamo con il Pd solo su programmi chiari, concordati e votati dalla base”. Ma il dibattito è ormai pubblico, e la prospettiva del M5s è sul tavolo: tornare al grillismo o piantare le tende nel “campo largo”? La risposta, forse, arriverà dopo le regionali in Campania. Per ora, l’ex madamin ha acceso una miccia che potrebbe però scoppiargli in mano come un petardo di Carnevale.