Stellantis con Pony.ai per lo sviluppo dei robotaxi in Europa

Stellantis svilupperà con Pony.ai, leader mondiale nella tecnologia a guida autonoma, lo sviluppo dei robotaxi in Europa. Le due società hanno annunciato oggi di aver firmato un memorandum d'intesa non vincolante. La collaborazione, attraverso la divisione europea di Pony.ai con sede in Lussemburgo, prevede l'integrazione del software avanzato di guida autonoma di Pony.ai con la piattaforma elettrica a batteria (Bev) Av-Ready di Stellantis, per furgoni di medie dimensioni (K0). L'obiettivo è offrire soluzioni di mobilità urbana sicure, scalabili ed efficienti. Le due aziende prevedono di iniziare la messa su strada dei veicoli di prova sulla base del Peugeot e-Traveller in Lussemburgo nei prossimi mesi, proseguendo gradualmente con l'introduzione in altre città europee a partire dal 2026. I test su strada saranno finalizzati alla validazione degli standard di sicurezza, delle prestazioni e della conformità normativa La partnership si concentrerà inizialmente sui veicoli commerciali leggeri, un segmento in cui Stellantis, attraverso Pro One, detiene una posizione di leadership in Europa. L'ampia gamma di veicoli commerciali leggeri di Stellantis permette di adattare soluzioni flessibili e scalabili in modo integrato, rispondendo alle diverse esigenze della mobilità europea. Dimensioni, efficienza, flessibilità e costo totale di possesso sono caratteristiche che li rendono ideali per diverse applicazioni: dai robotaxi compatti ai van fino a otto passeggeri. "I veicoli a guida autonoma hanno il potenziale per trasformare come le persone si muovono nelle nostre città, offrendo soluzioni più sicure e convenienti per la comunità. Per realizzare questa visione, abbiamo sviluppato le piattaforme Av-Ready di Stellantis e collaboriamo con i migliori player del settore. Pony.ai si distingue per la sua competenza tecnica e il suo approccio collaborativo", spiega Ned Curic, chief Engineering & Technology officer di Stellantis. "Siamo lieti di collaborare con Stellantis per portare la nostra tecnologia di mobilità autonoma in Europa. La loro solida presenza in Europa e il loro portafoglio di marchi iconici li rendono il partner ideale per sostenere la nostra crescita in questo mercato strategico", afferma James Peng, fondatore e ceo di Pony.ai.