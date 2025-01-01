Salvini, Terzo Valico riporterà Milano-Torino-Genova al centro

È al 93% lo stato di avanzamento dei lavori del Terzo Valico. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in video collegamento all'assemblea annuale dell'Unione Industriali di Torino. "Nonostante il ritrovamento di gas, che ha comportato problemi di sicurezza e alcune varianti, siamo al 93% di avanzamento lavori. Le opere civili dovrebbero essere ultimate entro primavera 2027, un anno e mezzo per completare un'opera strategica per riportare triangolo industriale Milano-Torino-Genova al centro. È qualcosa che farà la differenza".