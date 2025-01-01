Gros-Pietro (Intesa Sp), compito banche sostenere industria

"L'industria italiana è sempre stata molto rapida nel riorientarsi, nel cogliere le nuove opportunità. Credo che lo stia già facendo e il compito delle banche è di sostenerla". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, a margine dell'assemblea dell'Unione industriali di Torino. Le imprese "hanno bisogno di fare investimenti, hanno bisogno anche di essere aiutati nello scegliere in quali paesi farli, con quali partner, su quali tipi di prodotti e di servizi - ha concluso -. E noi in questo li possiamo aiutare, siamo pronti a farlo".