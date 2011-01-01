Marnati, "in Piemonte un sensibile aumento del fotovoltaico"

La situazione degli impianti fotovoltaici su aree agricole è stata illustrata oggi nella seduta congiunta delle Commissioni Ambiente e Agricoltura del Consiglio regionale del Piemonte, presieduta da Sergio Bartoli, dall'assessore all'Ambiente Matteo Marnati. "La potenza complessiva in Piemonte di impianti fotovoltaici è di 3.433 MW, mentre nel 2023 era di 2.566 MW, c'è stato quindi un sensibile aumento - ha spiegato l'assessore -. Gli impianti si trovano soprattutto nelle province di pianura, Torino e Cuneo in particolar modo. Aal momento ci sono numerose nuove richieste di connessione, ma siamo in attesa del decreto del ministero dell'Ambiente che stabilisca i criteri per individuare le aree idonee, anche agricole, su cui installare gli impianti. Pur essendo favorevoli alle fonti rinnovabili - ha sottolineato -, noi vogliamo assolutamente tutelare il paesaggio e le zone agricole di pregio del nostro Piemonte, cercando di utilizzare nella maggior parte dei casi le superfici di strutture già edificate, oppure tetti, parcheggi, canali e laghi artificiali, discariche e aree da bonificare". Nella discussione hanno perso la parola alcuni consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, tutti sostanzialmente concordi nel tutelare le aree agricole di pregio, Davide Zappalà, Silvia Raiteri, Daniela Cameroni, Carlo Riva Vercellotti (FdI), Domenico Ravetti, Gianna Pentenero, Fabio Isnardi, Mauro Calderoni, Monica Canalis (Pd), Davide Buzzi Langhi (Fi).