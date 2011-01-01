ECONOMIA DOMESTICA

"Coraggio, armateci e partite". Gay Pride degli industriali

All'assemblea dell'Unione, tra mozioni d'orgoglio e ottimismo della volontà, poche idee concrete per rilanciare la produzione manifatturiera. Un elenco di compiti per altri (Governo, Europa, ecc.) ma quasi nulla su ciò che gli imprenditori stessi fanno

Tanto orgoglio, pochi numeri e l’invito al Governo e all’Europa a metterci una pezza. La relazione del presidente dell’Unione Industriali di Torino Marco Gay, pronunciata all’assemblea annuale di stamattina nella sede di via Fanti, suona più come una richiesta d’aiuto alla politica che un riassunto del lavoro svolto dalle imprese torinesi, che mentre chiedono investimenti dall’alto preferiscono mettere in cassaforte i loro patrimoni.

Pensateci voi

Gay non è tenero nei confronti della manovra da poco più di 18 miliardi del governo Meloni, dove pur riconoscendo l’obiettivo della stabilità economica lamenta scarsa attenzione nei confronti delle aziende: “Le risorse per imprese e competitività sono poche, direi pochissime: appena lo 0,3% del Pil su tre anni, pari a circa sette miliardi di euro. E in questo quadro, la misura principale sarà il ripristino del superammortamento per i beni materiali, non è pensabile fare sviluppo e crescita con queste risorse”. Il numero uno degli industriali torinesi – in perfetta sintonia con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini – chiede quindi uno sforzo maggiore a Roma e a Bruxelles, con rimandi al rapporto Draghi e spingendo per una maggiore integrazione europea: “Bisogna passare dalle parole ai fatti” dice Gay, senza però tracciare un percorso concreto verso quella direzione. Tanta, troppa retorica. E un contributo, quello del numero uno di Viale dell’Astronomia, impalpabile, più attento a lanciare segnali al mondo politico che a delineare percorsi di impegno imprenditoriale.

Ma se Orsini è, almeno in parte, giustificato dal suo profilo di piccolo imprenditore in settori lontani dalla meccanica (è al vertice di un pool di aziende del legno e di un prosciuttificio), altre parole sarebbero state più consone a un’associazione datoriale che un tempo guidava la macchina produttiva della città (e per decenni del Paese). Un video suggestivo realizzato con l’intelligenza artificiale, tanti slogan motivazionali, l’idea di concentrasi nella produzione dei droni (ci mancherebbe, va bene) ma di se e quanti capitali gli imprenditori torinesi intendono investire e con quali priorità manco un accenno.

Ottimismo della volontà

L’assemblea ha visto anche gli interventi da remoto del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini e di quello delle Imprese Adolfo Urso: “Grazie a noi Stellantis torna a parlare italiano”, ha detto con non poco sprezzo di spudoratezza, dimenticandosi però che continua vendere gli asset nostrani concentrando gli investimenti altrove. Erano invece presenti il sindaco Stefano Lo Russo e il governatore Alberto Cirio, saliti sul palco insieme, identici persino nell’outfit.

Per il resto, tante dichiarazioni roboanti, ma poca sostanza: “A Torino stiamo investendo sul futuro”, continua Gay nella sua relazione, descrivendo il capoluogo sabaudo come “la città dove uomo e macchina convivono in un prodotto industriale di eccellenza, costituendo un progetto pilota per l’Italia e la nuova industria”. L’idea di una “nuova industria torinese della mobilità” (auto, microcar, droni, soft mobility) è suggestiva, ma non si specificano i passi concreti per realizzarla, né come affrontare la concorrenza globale (esempio la Cina) o i vincoli normativi europei.

Tra il 2019 e il 2024, ricorda Gay, la Cina ha prodotto 6 milioni di veicoli in più e l’Europa 3,8 milioni in meno, il Giappone 1,2 milioni in meno, gli Stati uniti 70mila in meno. “L’altro ieri la Camera di Commercio di Torino insieme alla nostra Anfia ha presentato i dati sulla filiera dell’automotive, che nel 2025 in Piemonte ha perso oltre 1 miliardo di euro e 1.500 posti di lavoro – ha ricordato Gay – e il 2026 temiamo vada nella stessa direzione”. Insomma, animo che il peggio deve forse ancora venire.

Un ottimismo che però sarebbe suffragato da alcuni dati: “In dieci anni le aziende di Torino sopra i 5 milioni di fatturato sono cresciute del 37% e i dipendenti del 24%: è come se ogni anno nascesse un nuovo piccolo isolato industriale, con 62 mila persone in più che sono entrate in azienda tra il 2014 e il 2023”. Numeri che però non tengono conto di quante hanno chiuso, sono passate di mano o sopravvivono in una perenne agonia, in una città fortemente segnata dalla crisi dell’automotive, a cui non sembra vedersi una via d’uscita.

Una città Zes

La stessa proposta della “Zona Economica Straordinaria” (Zes) per Torino è poco più di un titolo e non supportata dalla richiesta di misure specifiche per rendere la città più attrattiva rispetto ad altre realtà europee o globali. Inoltre, in queste aree in cui la fiscalità sarebbe notevolmente ridotta e forse azzerata, non è affatto detto che nella dura competizione internazionale riesca ad attirare qualche investimento da parte delle multinazionali. Veramente basterebbe diminuire le tasse sulle imprese per aumentare gli investimenti e l’occupazione? Era quello che pensava anche il primo Trump che ha ridotto le tasse sui dividendi azionari dal 39% al 21%. Peccato che il boom produttivo non si sia prodotto e il deficit commerciale Usa sia aumentato ancora di più.

Investi tu

Al di là delle dichiarazioni roboanti, il quadro che emerge è meno florido: gli imprenditori locali spesso e volentieri preferiscono incassare, vendendo le aziende ereditate dai genitori (o nonni) ingrossando i forzieri di Ersel della famiglia Giubergia, piuttosto che reinvestire i profitti nell’ottica di espandersi e creare nuove opportunità sul territorio. Lo stesso Gay, a quanto si raccontava oggi in platea, sarebbe al lavoro per dare gambe più robuste al suo piccolo gruppo imprenditoriale (non manifatturiero), guardando speranzoso a quel Francesco Canzonieri, a capo di Nextalia, che con gli americani di Advent nei mesi scorsi ha già messo le mani su Tinexta, vecchio regno di Enrico Salza, architetto di quel “Sistema Torino” che oggi Gay glorifica, ma che non sembra versi in ottime acque.