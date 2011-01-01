ECONOMIA DOMESTICA

Bio ma non Buono, flop milionario della moglie di Mr Nucleare

Passivo di oltre 3 milioni di dollari per l'azienda della consorte del fisico torinese. Liquidazione volontaria di MerkaOrganico e Distri Group, e chiusura dei negozi colombiani. Ultimo atto di un 2025 nero che ha coinvolto anche Newcleo e Planet Smart City

Se sul versante degli investimenti Stefano Buono, nell’ultimo anno, ha avuto qualche grattacapo da risolvere con le sue aziende, le cose non sono andate meglio per la moglie. L’ex ballerina colombiana specializzata in medicina nucleare, Maribel Lopera Sierra, ha infatti dovuto fare i conti – nel vero senso della parola – con un “debito insormontabile” che l’ha costretta a chiudere la società Merkaorganico. All’ultimo bilancio, presentato l’8 gennaio 2025, il passivo ammontava a oltre 3 milioni di dollari.

Alla frutta

Le attività imprenditoriali in Colombia della moglie di Buono sono, letteralmente, arrivate alla frutta. Il 7 ottobre scorso è stata infatti cancellata dal registro delle imprese britannico la Merkaorganico Ltd, società diretta da Maribel Lopera Sierra che operava nel settore dei prodotti alimentari “biologici, salutari e rispettosi dell’ambiente”. La cancellazione fa seguito a una richiesta presentata il 29 settembre 2025.

Un epilogo amaro per un’attività fondata nel 2018, che aveva come obiettivo la commercializzazione di prodotti alimentari anche a livello internazionale. A Medellín, in Colombia, l’apertura del primo punto vendita, seguita da una seconda inaugurazione a Bogotá nel novembre 2021. L’espansione proseguì tra la fine di quell’anno e il 2022, quando fu costituita una holding nel Regno Unito e, successivamente, MerkaOrganico si ampliò acquisendo Distri Group e Gastronomy Market, arrivando a operare attraverso cinque sedi a Bogotá.

I passaggi della crisi

Un progetto ambizioso, che però ha subito una brusca frenata negli anni successivi. La cronologia della crisi è ricostruita dalla stessa Maribel Lopera Sierra in una comunicazione allegata al bilancio presentato a gennaio.

Nel marzo 2023, “l’amministratore delegato ha presentato un piano di sviluppo che richiedeva un’infusione di capitale di 2 milioni di dollari per raggiungere il pareggio nel secondo trimestre 2023, con ulteriori 2 milioni di dollari entro dicembre per ottimizzare le operazioni e sostenere l’espansione del 2024”, si legge nel documento. Poi, nel maggio dello stesso anno, fu lanciata una campagna di raccolta fondi per 9 milioni di dollari, ma a novembre, dopo l’ennesimo apporto di altri 3 milioni di capitale, emerse l’amara realtà: “Il deterioramento della situazione finanziaria della società ha sollevato dubbi sulla capacità di proseguire le operazioni”.

Non servì neppure tentare di cedere l’attività. “Nonostante gli sforzi per ridurre i costi e ottenere finanziamenti dai principali azionisti, Elysia Capital I SCSp, Stefano Buono e Maribel Lopera, la società ha dovuto affrontare un debito insormontabile, aggravato da un forte calo delle vendite e da livelli di inventario inadeguati. L’accumulo di debiti con i fornitori e gli affitti non pagati hanno portato alla chiusura di Gastronomy Market entro novembre 2024”, si legge ancora nel documento.

L’ultimo passaggio è datato 2025, quando arriva il sequestro dei conti bancari della società e la cessazione delle operazioni, fino alla liquidazione volontaria di MerkaOrganico e Distri Group. La prima è stata ufficialmente cancellata lo scorso 7 ottobre.

L’ennesima preoccupazione

Dal punto di vista imprenditoriale, il 2025 è stato un anno in salita per la famiglia Buono. Prima la crisi di Planet Smart City, iniziata con l’annuncio, il 31 marzo, della cassa integrazione fino al 2026 per 69 dipendenti e, a giugno, con perdite per oltre 224 milioni di euro. Poi gli scricchiolii sul versante Newcleo, dove Stefano Buono è stato sollevato dalla carica di presidente della società.

Non solo: i revisori dei conti hanno anche certificato perdite medie mensili di 13 milioni di euro. A pesare, tra le voci di bilancio, sono soprattutto i costi del personale, saliti a 69 milioni di euro, inclusi 1,9 milioni destinati al solo Consiglio di amministrazione. Tanto che, come annotavano gli stessi revisori al 1° giugno 2025, le risorse in cassa sarebbero state sufficienti a garantire le attività solo per i dodici mesi successivi.