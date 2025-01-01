Sindaco ringrazia chi non sciopera, polemica a Verbania

Polemica a Verbania per le parole del sindaco, Giandomenico Albertella, che sul proprio profilo Facebook ha ringraziato "chi garantisce il servizio di pulizia a Verbania, nonostante lo sciopero" nazionale dell'igiene ambientale. "La differenza tra governare e fare i presunti addetti stampa di Landini, come vorrebbe qualcuno, sta tutta qui - le parole del sindaco sul social - . Non era scontato, non lo è mai, ma quando il rispetto per i cittadini, il senso del dovere e d'appartenenza si mischiano succede che nonostante lo sciopero generale nazionale indetto per oggi il servizio di pulizia della città sia comunque garantito. Rispettando il pieno diritto allo sciopero, questa amministrazione ringrazia sentitamente i lavoratori che con uno sforzo importante stanno coprendo l'intero servizio di pulizia cittadino. E' una città fortunata quella che può contare su tanta professionalità e dedizione". Per Riccardo Brezza, segretario Pd Vco, e Giacomo Molinari, segretario circolo Pd di Verbania, si tratta di "un messaggio che, pur mascherato da comunicazione istituzionale, trasmette un contenuto politico profondamente divisivo e inaccettabile, perché contrappone i lavoratori tra buoni e cattivi e riduce un diritto costituzionale a un fastidio da aggirare".