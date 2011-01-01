Muore operaio schiacciato da reti metalliche a Torino

Un operaio di 41 anni ha perso la vita questa mattina, intorno alle 8, a Torino in un incidente sul lavoro. L'uomo, di origini nigeriane, è morto mentre movimentava reti metalliche, all'interno del cantiere di Torino Expo, a Torino Esposizioni, in corso Massimo D'Azeglio 17. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato travolto dal peso di alcune reti che si sono sganciate mentre le stava sollevando con una gru. Quando i sanitari del 118 di Azienda Zero sono arrivati sul posto, l'uomo era in arresto cardiaco a causa delle gravi lesioni riportate. Le manovre di rianimazione non sono bastate a salvargli la vita. Sul posto anche polizia del commissariato Barriera Nizza, agenti della squadra volanti e della polizia scientifica, ispettori Spresal dell'Asl e il medico legale.