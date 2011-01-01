Lo Russo, morte sul lavoro tragedia che ci colpisce tutti

"Una giornata drammatica. A nome di tutta la città, esprimo la vicinanza ai familiari di Andy, alla moglie e ai tre figli. Una tragedia per Torino, per questa famiglia. È davvero un momento complicato per la città, una tragedia che ci colpisce moltissimo". A dirlo il sindaco Stefano Lo Russo che questa mattina si è resto al cantiere di Torino Esposizioni dove un operaio ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La vittima, spiega il sindaco, era un operaio "dipendente della ditta Cobar, che è la ditta che ha questo e altre decine di cantieri Pnrr in giro per l'Italia. Era qui a Torino per lavorare", aggiunge, precisando che era "residente in Puglia, la regione dove ha sede la Cobar, ed era qua per lavorare. Una tragedia davvero, che ci segna moltissimo".