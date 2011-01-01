Anpas Piemonte per campagna "Viva" dedicata a rianimazione

Torna anche in Piemonte la campagna 'Viva! La Settimana per la rianimazione cardiopolmonare' promossa da Italian Resuscitation Council (Irc) per diffondere la conoscenza delle manovre salvavita e l'uso del defibrillatore. Le pubbliche assistenze Anpas del Piemonte partecipano all'iniziativa portando nelle piazze, nelle scuole e nelle comunità locali la cultura della prevenzione e del soccorso. Ogni anno in Italia circa 55.000 persone sono colpite da arresto cardiaco improvviso. Quando un testimone sa riconoscere subito l'emergenza, chiama il 112 e inizia immediatamente la rianimazione cardiopolmonare prima dell'arrivo dell'ambulanza, le probabilità di sopravvivenza raddoppiano o addirittura triplicano. Uno degli appuntamenti centrali sarà il 21 ottobre a Orbassano, dove le associazioni Anpas Croce Bianca Orbassano e Croce Bianca Rivalta, parteciperanno a una giornata dedicata alla formazione e alla sensibilizzazione. Dalle ore 8 alle 14 la città si trasformerà in uno spazio didattico a cielo aperto. Studenti e cittadini potranno assistere a dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare e di utilizzo del defibrillatore, partecipare ad attività formative e conoscere da vicino il lavoro dei volontari del soccorso. L'iniziativa rientra nel progetto 'Evviva Asl To3 - In piazza con le scuole', che ogni anno coinvolge gli istituti scolastici del territorio portando operatori sanitari e volontari fuori dagli ospedali per incontrare direttamente i ragazzi. La settimana vede numerose iniziative in Piemonte nel fine settimana del 18 ottobre. A Volpiano, la Croce Bianca Volpianese organizza la giornata 'Prevenzione, sport, salute: Insieme per il cuore - Settimana Viva!', un evento dedicato al benessere e alla prevenzione con attività sportive, momenti informativi e dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore. Ad Arquata Scrivia, la Croce Verde Arquatese promuove 'Questione di cuore', con esercitazioni pratiche e attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.