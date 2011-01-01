POLVERE DI (5) STELLE

Appendino apre la crisi nel M5s: sfida alla leadership di Conte

L'ex sindaca di Torino si dimette da vicepresidente (ma era in scadenza), accusando l'Avvocato appulo di aver sacrificato l'identità del partito per l'alleanza col Pd. Organizzerà la minoranza interna? Bivio cruciale tra spinte per l'autonomia e rischi di isolamento

Nessun passo indietro. Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del Movimento 5 Stelle durante un Consiglio nazionale che ha messo a nudo le crepe di un partito in crisi. L’ex sindaca di Torino non si è limitata a lasciare un ruolo ormai in scadenza: con il suo gesto ha sferrato un attacco frontale alla leadership di Giuseppe Conte, accusata di aver svenduto l’anima del M5s per un’alleanza subalterna con il Partito Democratico. “È tempo di rimetterci tutti in discussione” ha in sostanza ribadito. In un Movimento già fiaccato dai flop elettorali in Toscana, Marche e Calabria, la mossa di Appendino è un atto di accusa e un richiamo alle sacre fonti battesimali, che potrebbe ridisegnare gli equilibri interni o segnare la sua definitiva emarginazione.

La rottura: un M5s senza bussola

La decisione di Appendino affonda le radici in un malcontento che ha preso forma il 17 ottobre, durante un’assemblea congiunta dei parlamentari. Lì, la deputata piemontese ha messo sotto accusa la strategia del M5s, criticando la sudditanza al Pd e invocando un ritorno all’autonomia e ai principi originari del Movimento. I numeri delle recenti regionali, con il M5s ridotto a percentuali irrisorie, hanno dato forza alla sua tesi: il “campo largo” con il centrosinistra non paga, e il partito sta smarrendo la capacità di parlare alla sua base.

Un confronto telefonico con Conte non ha prodotto alcun riavvicinamento. Così, durante il Consiglio nazionale, Appendino ha scelto di passare all’azione, annunciando le dimissioni in un gesto che sfida apertamente la linea del leader. I vertici hanno risposto con una difesa d’ufficio. Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato, e Michele Gubitosa, altro vicepresidente, hanno ribadito che le alleanze sono una scelta condivisa dalla base. Paola Taverna, vicepresidente uscente, ha accusato Appendino di aver agito in modo inopportuno, alimentando una crisi interna in un momento di fragilità. Conte, con il suo stile elusivo, ha dichiarato di non aver ricevuto preavvisi formali, ma il messaggio della ex sindaca è inequivocabile: il M5s deve cambiare rotta, o rischierà l’irrilevanza.

Mossa politica, non un addio

Le dimissioni di Appendino non sono un semplice passo indietro. Con la vicepresidenza destinata all’azzeramento – il prossimo weekend si voterà per il secondo mandato di Conte, unico candidato alla presidenza – la ex sindaca ha anticipato le mosse del leader, trasformando la sua più che probabile non riconferma in un atto di sfida politica.

Appendino si propone come voce di una “minoranza” interna che contesta la gestione di Conte, ma il suo futuro nel partito resta incerto. Potrebbe diventare il punto di riferimento di chi chiede un M5s più combattivo, o finire estromessa da una dirigenza che sembra preferire la stabilità alla rivoluzione.

Che fare?

La crisi innescata da Appendino mette il M5s di fronte a un dilemma esistenziale: continuare a inseguire il pragmatismo delle alleanze o ritrovare la propria vocazione originaria? I risultati elettorali, in caduta libera rispetto al passato, impongono una riflessione. La ex sindaca ha chiesto un M5s autonomo, capace di parlare a chi si sente tradito dalla politica tradizionale, tornando a rappresentare quel populismo qualunquista originario, ma la sua posizione appare isolata tra i vertici. Mentre Conte si avvia verso una riconferma scontata, il Movimento deve decidere se vuole essere una forza di rottura o un partner junior del centrosinistra.