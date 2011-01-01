Alba capitale arte, Santanchè "da piemontese sono orgogliosa"
"Da piemontese, sono orgogliosa che Alba sia stata scelta come capitale dell'arte nel 2027. Questa terra bellissima, con le sue Langhe patrimonio Unesco, rappresenta un connubio perfetto di cultura, tradizione e paesaggi mozzafiato. Un vero tesoro da valorizzare". Così sui suoi profili social la ministra del Turismo Daniela Santanchè dopo l'assegnazione alla città di Alba del titolo di Capitale italiana dell'Arte contemporanea per l'anno 2027.