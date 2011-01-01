Avvocatura, eletti i nuovi componenti dell'assemblea Ocf

Sono stati proclamati i nuovi componenti dell'assemblea dell'Organismo congressuale forense (Ocf), il vertice di rappresentanza politica dell'Avvocatura italiana. L'occasione è stata il 36/° congresso nazionale forense, in corso a Torino nei padiglioni del Lingotto. L'Ocf, fondato nel 2016, esercita la rappresentanza politica del Congresso Nazionale Forense, di cui ha il compito di attuare i deliberati, ed elabora progetti e proposte. I nuovi 55 rappresentanti provengono da tutti i distretti di Corte d'appello. "La composizione - spiega una nota - rispecchia la rappresentanza territoriale e associativa dell'intera avvocatura, con un equilibrio tra componenti riconfermati e nuovi ingressi, tra cui numerose giovani professioniste e professionisti che testimoniano il rinnovamento in atto nella categoria. Si conferma la centralità dell'Ocf come sede di confronto unitario della categoria e di elaborazione politica sui temi della giustizia e della professione". «Il congresso di Torino - ha dichiarato il coordinatore uscente, Mario Scialla - ha rappresentato un passaggio fondamentale per la vita democratica dell'Avvocatura. L'Organismo Congressuale Forense nasce proprio dal Congresso e ne esprime la continuità: luogo di pluralismo, ma anche di responsabilità comune nel difendere i diritti e rafforzare il ruolo sociale dell'avvocato. L'auspicio è che la nuova assemblea possa proseguire questo cammino con la stessa coralità che ha contraddistinto il mandato uscente». La nuova assemblea, in carica per il triennio 2025/28, sarà chiamata a eleggere nelle prossime settimane l'Ufficio di Coordinamento, che guiderà l'Organismo nella prossima fase di attività-