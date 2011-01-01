SACRO & PROFANO

Sinodo di carta e tanta retorica: Chiesa tra stile, lobby e traslochi

Mentre il cardinale Repole avverte sui rischi della "retorica sinodale" si moltiplicano riunioni autoreferenziali e documenti. Prosegue il trasferimento della Curia torinese dal Santo Volto a via Arcivescovado. Crescono i cattolici, ma calano i preti nel mondo

Siamo in piena enfasi sinodale anche se solo per sempre meno (e sempre i soliti) addetti ai lavori. Recentemente, si è avuto un «momento di ascolto» delle «équipe del cammino sinodale» a livello regionale per esaminare l’ennesimo documento composto di tre parti dove, in vista della terza assemblea sinodale di fine ottobre, si è parlato di «rinnovamento sinodale e missionario e della mentalità e prassi ecclesiali», della «formazione sinodale e missionaria dei battezzati» e della «corresponsabilità nella missione e nella guida della comunità». In uno sparuto e autoreferenziale gruppetto si è discusso e si sono votati emendamenti come in un parlamentino in miniatura. Siamo insomma a quella che il cardinale Joseph Ratzinger chiamava la «Chiesa di carta» dove il passato è sempre brutto, il presente è bello e il futuro è luminoso. In fondo, è stato detto, è tutta una questione di «stile sinodale». Lo si è vista in opera durante lo spostamento dei parroci...

***

A proposito di sinodo, il cardinale Roberto Repole è infaticabile, non soltanto nella sua diuturna attività pastorale a Torino ma soprattutto in quello di brillante e richiesto conferenziere in tutte le sedi nazionali dove si discetta di teologia e di ecclesiologia. Recentemente, ha partecipato al convegno teologico “Quale vescovo per una Chiesa sinodale?” organizzato dalla Segreteria generale del Sinodo e tenutosi il 7 ottobre presso il monastero di Camaldoli, In quella sede ha trattato il tema “Il vescovo e la sua Chiesa. Rilettura di una relazione costitutiva» e ha messo in guardia dalla «retorica sinodale» distinguendo tra sinodalità e dialogo con i non credenti o altre fedi. Non ha fatto cenno alle lobby di cui egli – forse se ne è dimenticato – è illustre rappresentante.

***

È in corso il trasloco, annunciato da tempo, della Curia metropolitana dal Santo Volto, voluta dalla megalomania del cardinale Severino Poletto, a dove stava prima e cioè in via Arcivescovado. Nessuno più ricorda ai tanti zelatori dell’improvvido e costosissimo trasferimento, che l’unica voce nel clero levatasi contro l’operazione fu quella del più noto dei preti operai torinesi, don Carlo Carlevaris (1926-2018), che ebbe come contentino dal cardinale la conservazione della ciminiera delle ferriere con un’iscrizione posta a ricordo del lavoro operaio. Anche il Santo Volto appare oggi, mentre si accorpano le chiese, una cattedrale nel deserto, non avendo avuto nemmeno quel traino turistico che si sperava, posto com’è al centro di un quartiere fantasma. Rimane ancora il mega auditorium sottoutilizzato, ma non si sa fino a quando.

***

Sembra che l’Opus Dei, dopo che papa Francesco, con il motu proprio Ad charisma tuendum, ne aveva ridimensionato e ridotto il ruolo di Prelatura personale, stia per essere smembrata in tre parti autonome: una prelatura clericale, una società di preti diocesani che desiderano associarsi, un’associazione pubblica di fedeli che riunirà i laici numerari, soprannumerari e cooperatori, finora legati alla Prelatura. Ciò vuol dire che l’Opus Dei non sarà più un’entità giuridica e spirituale unica e non designerà più un unico organismo ma tre personalità con governo propri mentre il prelato perderà la potestà sui laici.

***

Aumentano i cattolici nei cinque continenti ma diminuiscono le vocazioni sacerdotali e religiose. Lo comunica l’agenzia Fides delle Pontificie Opere Missionarie: su una popolazione mondiale di 7,9 miliardi di persone, il numero dei cattolici è pari a 1,4 miliardi, con un aumento complessivo di 15.881.000 cattolici rispetto all’anno precedente. La crescita è evidente in Africa (+8,3 milioni) e in America (+5,6 milioni), seguono l’Asia (+ 954 mila), l’Europa (+740 mila) e l’Oceania (+ 210.000).

Sono invece i preti a ridursi: sono nel complesso 407.000, un dato che include una drastica flessione in Europa (-2.500 unità), seguita dall’America (-800) e dall’Oceania (-44). Un incremento significativo si nota invece in Africa (+1.451) e in Asia (+1.145), i due continenti che continuano a rivelarsi come il serbatoio privilegiato per la missione della Chiesa. Anche i religiosi e le suore registrano un decremento: i primi arrivano al numero totale di 48.000, perdendo oltre 600 unità, mentre le religiose sono 589.000 con un sensibile calo di 9.700 persone, ascrivibile anch’esso soprattutto all’Europa, dove le statistiche rilevano 7.300 suore in meno, e all’America (-4.000). Regge l’Africa con +1.800 religiose.

***

Il discorso che Leone XIV ha rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ai presenti durante la sua visita al Quirinale ha avuto passaggi significativi e contenuti importanti, non più uditi da tempo, e che i giornali mainstream hanno tenuto accuratamente sottotraccia, limitandosi a mettere in evidenza i soliti richiami alla solidarietà e alla pace. Innanzitutto, l’appello alla «fondamentale importanza, ad ogni livello, del rispetto e della tutela della vita, in tutte le sue fasi, dal concepimento all’età avanzata fino al momento della morte», la richiesta di un «impegno a promuovere scelte a vari livelli in favore della famiglia, sostenendone gli sforzi, promuovendone i valori, tutelandone i bisogni e i diritti. “Padre”, “madre”, “figlio”, “figlia”, “nonno”, “nonna”, sono, nella tradizione italiana parole che suscitano naturalmente sentimenti di amore, rispetto e dedizione a volte eroica, al bene della comunità domestica e dunque a quello di tutta la società».

Poi il richiamo alla «importanza di una costruttiva integrazione di chi arriva nei valori e nelle tradizioni della società italiana (...) in particolare l’amore e la comunicazione della propria cultura con i suoi segni e le sue espressioni: più si riconosce e si ama serenamente ciò che si è, più è facile incontrare e integrare l’altro senza paura e a cuore aperto». Infine, il rammarico per «una certa tendenza, in questi tempi, a non apprezzare abbastanza, a vari livelli, modelli e valori maturati nei secoli che segnano la nostra identità culturale, addirittura pretendendo di cancellarne la rilevanza storica e umana. Non disprezziamo ciò che i nostri padri hanno vissuto e ciò che ci hanno trasmesso, anche a costo di grandi sacrifici. Avere a cuore la memoria di chi ci ha preceduto, far tesoro delle tradizioni che ci hanno portato ad essere ciò che siamo è importante per guardare al presente e al futuro con consapevolezza, serenità, responsabilità e senso di prospettiva».

***

Molto bello e profondo è stato anche il discorso che il Santo Padre ha pronunciato in occasione del congresso internazionale di filosofia dove ha richiamato l’enciclica Humani Generis in cui Pio XII «metteva in guardia contro l’atteggiamento di quanti, pretendendo di esaltare la Parola di Dio, finivano per sminuire il valore della ragione umana. Questa sfiducia verso la filosofia si percepisce anche in alcuni autori moderni, come il teologo riformato Karl Barth. Di fronte a ciò, Sant’Agostino ricordava: “Chiunque, dunque, ritiene che la filosofia si deve evitare in senso assoluto, pretende, semplicemente che non amiamo la saggezza”». Così «come diceva il mio predecessore, san Giovanni Paolo II, il “legame intimo tra la sapienza teologica e il sapere filosofico è una delle ricchezze più originali della tradizione cristiana nell'approfondimento della verità rivelata” (Fides et ratio n.105)».