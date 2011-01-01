Vercelli, in carcere la droga arriva dentro le palle da tennis

È allarme spaccio nella Casa circondariale di Vercelli dove negli ultimi giorni, a seguito di diversi controlli su più detenuti e in diverse celle, è stata rinvenuta sostanza stupefacente. Ed è sorprendete una delle modalità attraverso la quale la droga entra in carcere: le palle da tennis lanciate dall'esterno oltre il mura di cinta. Lo denuncia il Sappe, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Il tempestivo intervento e l'attenzione del personale di Polizia Penitenziaria di Vercelli - dice il segretario regionale Sappe Vicente Santilli - hanno permesso di individuare e sequestrare la sostanza stupefacente che diversi detenuti occultavano. Si tratta dell'ennesima prova della professionalità, dell'esperienza e del costante impegno delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, che ogni giorno operano in condizioni difficili per garantire la sicurezza all'interno del carcere". "Ogni giorno - aggiunge Donato Capece, segretario generale del Sappe - la Polizia Penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che dentro le carceri italiane si diffonda uno spaccio sempre più capillare e drammatico, stante anche l'alto numero di tossicodipendenti tra i detenuti. Questo fa comprendere come l'attività di intelligence e di controllo del carcere da parte dei Baschi Azzurri della Penitenziaria diviene fondamentale. E deve convincere sempre più sull'importanza da dedicare all'aggiornamento professionale dei poliziotti penitenziari, come ad esempio le attività finalizzate a prevenire i tentativi di introduzione di droga in carcere. "Dobbiamo portare questi ragazzi - aggiunge - nelle comunità terapeutiche, anche perché ci costano di meno. Un detenuto in carcere costa mediamente 200 euro mentre in una comunità terapeutica da 50 a 80 euro. Così non solo risparmiamo, ma tra quelle persone qualcuno riusciamo a salvarlo e quando ci riusciamo non abbiamo salvato solo i ragazzi ma anche le famiglie, perché la tossicodipendenza non è un problema legato solo ai ragazzi ma coinvolge le famiglie".