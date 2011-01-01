Repole, morte lavoratore impone esame di coscienza collettivo

"La morte di un altro lavoratore ci impone di compiere un esame di coscienza collettivo, se il benessere di cui godiamo non sia spesso pagato soprattutto dai fragili: le persone valgono immensamente più del denaro, molto più delle cose materiali e credo che su questo punto abbiamo tutti l'urgente dovere di vigilare". Così l'arcivescovo di Torino, il cardinale Roberto Repole, dopo la morte di un operaio al cantiere di Torino Esposizioni. "Non riusciamo a reggere il pensiero di un altro padre di famiglia morto - dice il cardinale -. Andy Mwachoko, 42 anni, arrivava dalla Nigeria, aveva tre figli e una moglie che non lo vedranno tornare a casa. Non abbiamo elementi per comprendere se vi siano responsabilità in questa ennesima morte bianca a Torino, che sconvolge anche i datori di lavoro - conclude - ma scorrendo l'elenco dei caduti nei cantieri e al di là della tragedia di questa mattina è doloroso constatare che le vittime sono spesso persone fragili e poco pagate".