A Torino prima prostatectomia con robot su paziente sveglio

Per la prima volta in Italia è stato eseguito un intervento di prostatectomia radicale robotica con il nuovo robot single-port su un paziente sveglio, in anestesia locoregionale. L'intervento, eseguito alla clinica urologica dell'ospedale Molinette di Torino, è stato eseguito da Paolo Gontero, coadiuvato da Giorgio Calleris, per rimuovere un tumore prostatico localizzato. L'operazione, spiegano dalle Molinette, rappresenta un traguardo pionieristico nella chirurgia urologica robotica, per diversi motivi. Sposta la frontiera della mini-invasività, consentendo l'asportazione della prostata mediante un'incisione di soli 3,5 centimetri senza entrare nella cavità peritoneale; massimizza la preservazione delle strutture anatomiche importanti per la continenza urinaria e la potenza sessuale, grazie a strumenti miniaturizzati e flessibili; consente l'intervento robotico in anestesia locoregionale, evitando l'anestesia generale che alcuni pazienti non tollerano. Nel caso in questione, il paziente di 72 anni era molto preoccupato delle potenziali conseguenze di un'anestesia generale, che anni prima gli aveva causato un episodio di delirium. Queste controindicazioni all'anestesia generale possono ora essere aggirate, con sicurezza ed efficacia, grazie a questo nuovo approccio. Per ridurre l'ansia durante l'intervento, è stato anche utilizzato per il paziente il visore di realtà virtuale già sperimentato durante altri interventi, con la possibilità di isolamento dall'ambiente della sala operatoria, esplorando ambientazioni rilassanti.