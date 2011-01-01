MANOVRE AL CENTRO (SINISTRA)

Lo Russo trova Casa (riformista)

Dopo l’affermazione in Toscana, il nuovo contenitore renziano pianta le sue fondamenta anche in Piemonte. Nell’assemblea torinese, con Borghi, Fregolent e Nallo, lancia il progetto vista delle Comunali 2027. A sostegno del sindaco, "uno di noi"

Dopo l’affermazione in Toscana, Casa Riformista mette le fondamenta anche in Piemonte, tracciando la strada per la nascita di una formazione nazionale che vada a inglobare, e forse sostituire, il simbolo di Italia Viva. È stato deciso oggi all’assemblea torinese del partito di Matteo Renzi, che ha visto la partecipazione di tutti i maggiorenti piemontesi, dai senatori Enrico Borghi e Silvia Fregolent alla consigliera regionale Vittoria Nallo. E lancia una scialuppa di salvataggio al sindaco Stefano Lo Russo, anche lui presente in sala: “Se non lo ricandida la Schlein lo facciamo noi”.

Lo Russo uno di noi

Dopo essersi presentata alle ultime regionali in Calabria, Marche e in Toscana, dov’è stato il secondo partito più votato della coalizione a sostegno di Eugenio Giani, con l’assemblea di oggi Casa Riformista inizia il proprio percorso in vista dei prossimi appuntamenti elettorali sul territorio piemontese, a partire dalle Comunali a Torino nel 2027, dove la nuova formazione si schiera a fianco di Lo Russo, che considerano uno di loro: “Se non si fosse candidato a sindaco sarebbe già passato a Italia Viva” dice Fregolent. Da qui l’obiettivo di creare una formazione in grado di sottrarre alla destra l’elettorato moderato e spostare verso il centro il baricentro della coalizione che sostiene il sindaco: “Il Partito democratico non è più quello di quando Lo Russo è stato eletto quattro anni fa, si è spostato fortemente a sinistra, lasciando uno spazio che dobbiamo essere noi a occupare”, ha detto il presidente cittadino Davide Neku. Il messaggio è chiaro: con un centro forte niente più collaborazione con Askatasuna e requisizione degli alloggi sfitti. “La sicurezza, l’attenzione per i giovani e la rigenerazione urbana attraverso il nuovo piano regolatore devono essere i temi cardine dell’amministrazione”, ha detto la consigliera Nallo.

Il saluto del sindaco

Lo Russo è anche intervenuto per un saluto nel corso dell’assemblea, forse rinfrancato dalle dimissioni della sua rivale Chiara Appendino dalla vicepresidenza del Movimento 5 Stelle, che se non spianano la strada alla sua ricandidatura nel 2027 di certo la rendono meno ostica. Il sindaco ha così rilanciato “il campo largo della dimensione valoriale”, da contrapporre alla “deriva illiberale” delle destre in tutto il mondo, da Trump a Orban. “Differenze ci sono e neanche tanto sottili, ma spero ci sia maturità da parte di tutte le forze che si oppongono a questa destra, e lavorare alla costruzione di una coalizione alternativa”, ha detto Lo Russo, che ha definito la coalizione di centrosinistra “un cantiere aperto da cui costruire il governo di Torino e dell’Italia”.

Al centro del centrosinistra

Nell’ottica dei promotori, lo schema di Casa Riformista dalle varie realtà locali va poi riprodotto a livello nazionale, dove in vista delle prossime Politiche l’ex premier Renzi ha già inserito stabilmente Iv nell’alveo del centrosinistra. “Abbiamo fatto una scelta che abbiamo anche pagato con una scissione”, ha detto Borghi, convinto però che Casa Riformista sarà in grado di riaggregare “tutte le forze moderate e quegli elettori che non sono soddisfatti dal governo di Giorgia Meloni ma che non trovano un’alternativa”.

Da Borghi arriva anche una stoccata ad Azione, che in Consiglio Regionale fa parte della maggioranza di centrodestra guidata da Alberto Cirio: “Non servono operazioni dove si sta un po’ di qua e un po’ di là”. Ma le porte non sono chiuse a nessuno: “Per quanto riguarda Azione mi sembra che siano loro a tenersi fuori, ostinandosi a inseguire una terza via inapplicabile con questa legge elettorale” sostiene Fregolent, che predica ottimismo: “Stiamo ricevendo chiamate da chi non faceva più politica da anni, anche ex sindaci che vogliono unirsi a noi”. Al centro, ma con il centrosinistra, per il dispiacere di qualche attivista in sala, che denuncia un partito “troppo appiattito sul campo largo, morbida sull’appoggio a Israele contro Hamas e sui referendum della Cgil”.

Alleanza civica non decolla

Con il lancio di Casa Riformista, la prospettiva di una lista unica centrista a sostegno della riconferma di Lo Russo nel 2027 si allontana, anche perché Alleanza dei Civici, l’associazione di Pino De Michele che si prefigge tale scopo, non decolla. Dalla riunione di ieri nella sede di via Vanchiglia, a cui erano presenti anche rappresentanti di Italia Viva, emerge un clima tutt’altro che coeso: la stessa Iv chiede agli altri civici di accodarsi a loro in vista delle prossime comunali di Moncalieri, dove avrebbe già pronta la sua lista, ma De Michele rilancia l’idea delle primarie per sciogliere l’impasse.

Primarie che invece non devono tenersi a Torino, dove lo Russo non va messo in discussione. “Non andavano fatte neanche nel 2021” sostiene De Michele, suscitando la reazione stizzita dei rappresentanti di +Europa, che in quell’occasione candidarono Igor Boni. La strada per la lista unica parte in salita, e la neonata Casa Riformista torinese, più che come formazione da aggregare, si propone come nuovo aggregatore.