FIANCO SINISTR

Salis sulle ferite della sinistra, Lo Russo fa il compagno

Sindaco di Torino double-face: da Italia Viva in versione riformista e barricadiero a casa di Avs. "Destra illiberale, colpire i grandi patrimoni, il nostro progetto su Askatasuna farà scuola". E l'inquilina di Palazzo Tursi parla già da candidata premier

Silvia Salis parla già da candidata premier, Stefano Lo Russo coglie la palla al balzo e rilancia il “campo largo valoriale”. Nell’incontro tra i due sindaci alla festa torinese di Alleanza Verdi-Sinistra, a cui ha partecipato anche la vicesindaca di Bologna Emily Clancy, la prima cittadina di Genova (in videocollegamento) suona la carica a un’opposizione che assomiglia ancora a un’Armata Brancaleone: “Basta con questa corsa alla differenziazione, partiamo dalle cose che ci uniscono e mandiamo a casa Giorgia Meloni”. Il sindaco di Torino, a poche ore dalla scelta di Chiara Appendino di dimettersi da vicepresidente del M5s proprio per rimarcare le distanze da lui e dal Pd, non può che seguirla a ruota.

Dalle città al governo

Dopo aver parlato delle difficoltà e delle sfide quotidiane del mestiere di sindaco, Salis traccia un fil rouge tra la larga coalizione che la sostiene in consiglio comunale a Palazzo Tursi a quella che dovrebbe nascere per arrivare – chissà, magari con lei alla guida – a Palazzo Chigi nel 2027: “Le esperienze dei sindaci progressisti ci dicono che quando ci sono delle cose da fare la quadra si trova“, ha spiegato, invitando così tutti i partiti a mettere da parte gli interessi di bottega per unirsi e sconfiggere Meloni: “Vogliamo gestire le nostre differenze all’opposizione o al governo? La voglia di governare deve prevalere su quella di coltivare il proprio orticello”.

Invito all’unità

Un messaggio indirizzato anche alla Appendino, e che non può essere raccolto da Lo Russo: “Noi del centrosinistra abbiamo questo vizio, se su dieci temi su nove siamo d’accordo parliamo di quello che ci divide, a destra è il contrario”. Da qui l’invito a invertire la rotta in vista delle elezioni del 2027, dove si voterà sia a Torino che alle Politiche: “Guardiamo a ciò che ci accomuna, è meglio fare le cose in maggioranza che testimoniare dall’opposizione”. Il sindaco ha poi rilanciato nuovamente l’idea – come due ore prima all’assemblea di Italia Viva – che la coalizione debba partire da un paradigma valoriale: “La destra in tutto il mondo aggredisce le libertà fondamentali, lo vediamo anche in Italia con i decreti sicurezza”, ha detto. “Chiunque si opponga a questa deriva illiberale può riconoscersi in questo paradigma, che da valoriale può evolvere in politico e ancora dopo in programmatico: se saremo capaci di governare la complessità possiamo vincere le elezioni Politiche”.

Parole d’ordine

Parlando invece dell’amministrazione della città, Lo Russo ha prima evidenziato la necessità per la città, gravemente colpita dalla crisi manifatturiera, di ritrovare quella vocazione produttiva che costituisce il 30% del Pil torinese, per poi passare ai dati positivi delle università: “La crisi demografica e la crescita delle università telematiche stanno mettendo in crisi gli atenei, che perdono studenti. Torino è in netta controtendenza, questo dimostra che la nostra città è attrattiva per i giovani”. Lo Russo ha poi indicato quattro direttrici per il resto del suo mandato: sviluppo, coesione, sostenibilità e cura. Così per conquistare gli applausi del pubblico ha rilanciato un concetto tanto caro alla sinistra radicale come la redistribuzione della ricchezza: “Torino è una città ricca: ha la prima e la terza fondazione bancaria d’Italia. È arrivato il momento per i possessori di grandi patrimoni di togliere i loro soldi dai conti correnti e investirli nell’economia reale”.

Compagno per una sera

Anche sulla sostenibilità strizza l’occhio ai temi cari ad Avs, agganciandosi anche alla “Zona 30” in vigore da un anno a Bologna e rivendicata dalla vicesindaca Clancy: “Serve coraggio, bisogna incentivare i cittadini a scegliere il trasporto pubblico, lo stiamo facendo investendo su nuovi mezzi e sulla costruzione della linea 2 della metro”. E difende il rapporto di collaborazione con Askatasuna: “Modello innovativo di gestione degli spazi pubblici, farà scuola”. Se all’assemblea di Italia Viva la senatrice Silvia Fregolent l’aveva definito “uno di noi”, dalla parte opposta della sua maggioranza Lo Russo ha dovuto reinventarsi, indossando almeno per una sera i panni del compagno, mentre la sua collega Salis indossava quelli della leader del nuovo centrosinistra.