Investito da trattore, muore in bicicletta a 71 anni

Un uomo di 71 anni, cicloamatore, è deceduto ieri sera in ospedale a Cuneo per le gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio. Michele Barberis, classe 1954, di Moretta (Cuneo), è stato investito da un trattore in località Cervignasco, nei pressi di Saluzzo, mentre percorreva in bicicletta una provinciale. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche. E' stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Santa Croce di Cuneo e intubato ma cessato di vivere dopo qualche ora.