Sanità: Riva Vercellotti (FdI), Speranza e Profumo non diano giudizi

«Sulla sanità piemontese serve serietà, non caricature. I numeri raccontano una realtà ben diversa da quella che qualcuno prova a descrivere». Così Carlo Riva Vercellotti, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Piemonte, replica alle dichiarazioni degli ex ministri Roberto Speranza e Francesco Profumo in merito al nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2025-2030. «In Piemonte - spiega Riva Vercellotti - abbiamo oggi 48 ospedali pubblici, 12 Pronto Soccorso, 20 DEA di I livello e 10 di II livello, oltre a 1.407 punti di erogazione sanitaria. Dal 2019 a oggi abbiamo aumentato il personale di oltre 4.000 unità, al netto del turnover. Questi non sono tagli, ma investimenti concreti in personale, formazione e stabilizzazione». Quanto ai conti, il capogruppo afferma che «Profumo parla di 19 miliardi l'anno per la Sanità piemontese ma la realtà è che il sistema regionale dispone della metà, circa 9,5 miliardi: prima di criticare, sarebbe utile conoscere la materia». Riferendosi a Speranza, Riva Vercellotti afferma che "dopo i disastri combinati da ministro della Sanità non mi sembra la persona più indicata per formulare giudizi o suggerimenti sul piano sanitario piemontese". "Per non parlare - aggiunge - del fatto che da ministro osteggiava il privato e ora critica la Regione per non favorirlo abbastanza. Non solo manca di competenza, ma pure di coerenza». "Chi ha governato, male, la sanità nazionale - conclude Riva Vercellotti - dovrebbe conoscere i numeri prima di commentare i piani altrui. La sanità pubblica si difende con fatti, personale e investimenti, non con slogan o contraddizioni. Il Piemonte sceglie la programmazione, non le polemiche. Abbiamo investito in persone, competenze e tecnologia, mentre altri hanno lasciato solo tagli e debiti».