In garage con 560 kg di artifici pirotecnici, denunciato

Aveva stipato nel garage dei nonni 560 kg di artifici pirotecnici: con questa accusa un trentenne è stato denunciato dagli agenti di polizia della divisione amministrativa della Questura di Torino. Il ritrovamento è avvenuto a Settimo Torinese, dove gli investigatori avevano raccolto delle segnalazioni su un insolito via vai nelle vicinanze di uno stabile. Il materiale è stato sequestrato. I poliziotti, dopo una prima serie di accertamenti, sono intervenuti nel momento in cui un furgone ha scaricato nel cortile una pedana colma di pacchi con all'interno circa 290 kg di 'botti' di categoria F2. Il resto è stato recuperato nel garage. Il trentenne aveva acquistato la merce on line. Si tratta però di materiale che può essere detenuto legalmente solo fino a un massimo di 25 kg. La quantità scoperta dalla polizia comportava, invece, l'obbligo di stoccaggio in un deposito, autorizzato con licenza prefettizia, con le opportune caratteristiche.