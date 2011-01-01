Torino: +Eu e Psi, bene Casa Riformista ma noi non invitati

"Apprendiamo dai giornali di oggi del lancio di Casa Riformista, in vista delle prossime Comunali di Torino. Si tratta di un progetto che suscita in noi interesse, avendo già portato ottimi risultati in Toscana. Peccato, però, che all'evento di lancio, nel quale il Presidente di Italia Viva Torino dichiara sui media locali di voler dialogare anche con noi, non siamo stati neppure invitati. Figuriamoci, quindi, se sia stato possibile un confronto". Lo dichiarano in una nota congiunta Andrea Turi, coordinatore di Più Europa a Torino e Alessandro Scopel, segretario del Psi (partito socialista italiano) nel capoluogo piemontese. "Accogliamo certamente con piacere - aggiungono - il lancio di Casa Riformista sul territorio, ma non in queste condizioni: non legato al nome di un candidato con due anni di anticipo, e tantomeno senza un confronto con gli altri soggetti del progetto sulla visione di città. Stiamo costruendo una base importante sul territorio e, prima di mettere in campo le nostre forze, riteniamo sia fondamentale ascoltare tutti gli interlocutori, parlare di programma e di ciò che si vuole fare per migliorare la città, prima di qualsiasi altro tatticismo".