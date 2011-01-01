Corte Conti, squilibri territoriali su spesa servizi sociali

L'analisi sul sistema dei servizi sociali comunali "evidenzia squilibri territoriali nella spesa sociale pro capite, con valori bassi e strutturalmente insufficienti in vaste aree del Paese, a fronte di un bisogno sociale più accentuato. Livelli di spesa più elevati si registrano invece in alcune Regioni, soprattutto in quelle a statuto speciale". Lo sottolinea la Corte dei conti nella Relazione sulla spesa sociale negli enti territoriali nella quale mette in risalto la prevalenza della spesa corrente rispetto a quella degli investimenti "che limita la capacità di innovazione e rafforzamento delle strutture sociali". L'area insulare, trainata dalla Sardegna, risulta in testa nel 2024 con una spesa pari a 289 euro pro capite, sebbene si registri un calo rispetto al 2023, quando il valore superava i 350 euro. A seguire si collocano il Nord-est, con 213 euro pro capite, il Centro con 190 euro, e il Nord-ovest con 182 euro. Il Sud continentale mostra invece un livello sensibilmente più contenuto, pari a 131 euro pro capite, confermando una distanza strutturale dalle altre aree del Paese. La magistratura contabile osserva che i fattori demografici (invecchiamento della popolazione, bassa natalità) e i livelli di istruzione inferiori alla media europea "incidono ulteriormente sulla sostenibilità del sistema, con una prevalenza della spesa corrente (per la gestione immediata dei bisogni) su quella per investimenti che limita la capacità di innovazione e rafforzamento delle strutture sociali. Queste disomogeneità, specifica la Corte, compromettono l'equità e l'uniformità dei diritti sociali, rendendo necessari sia un riequilibrio nella distribuzione delle risorse, che l'effettiva erogazione di standard minimi omogenei di prestazioni su tutto il territorio nazionale". Il modello gestionale per l'erogazione dei servizi si conferma misto e differenziato, caratterizzato da un ampio ricorso ai soggetti del Terzo settore (cooperative, associazioni, fondazioni). Le procedure aperte assorbono la quota di spesa maggiore, ma gli affidamenti diretti prevalgono numericamente, soprattutto nei piccoli Comuni (tra 1.000 e 5.000 abitanti). "Si conferma - chiude il documento - "l'importanza di un riequilibrio territoriale della spesa sociale e di un sistema capace di garantire pari opportunità di accesso ai servizi fondamentali, nel rispetto dei principi di equità, sostenibilità e solidari.