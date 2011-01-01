Carosso tartufi & piscine

Dicono che…dopo aver cercato nuovi acquirenti per la sua nuova azienda di tartufi in Giappone, dove si è recato in missione nella veste di rappresentante del Consiglio Regionale del Piemonte, Fabio Carosso sia tornato al business di famiglia: le piscine. Con un video pubblicato sulla pagina Facebook della sua azienda, L’Isola Blu, vediamo il consigliere leghista a bordo vasca sui colli di Neive, nelle Langhe, mostrando uno dei suoi pezzi pregiati: piscina in cemento armato con idromassaggio e vista mozzafiato. Evidentemente per il politico leghista, che nella precedente legislatura è stato vice di Alberto Cirio, gli affari vengono prima del lavoro di consigliere regionale, ruolo che non lo vede finora particolarmente attivo nella presentazione di leggi di interrogazioni.