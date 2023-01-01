Torino conferma calo di decessi, tornati a livelli pre Covid

A Torino si muore di meno e si è tornati ai dati pre Covid. I numeri sono stati presentati da Afc in occasione della presentazione delle attività per la celebrazione dei defunti. Confrontando i dati del 2024 e del 2023, si conferma la tendenza al calo del numero dei decessi già registrato nell'anno precedente, che fa tornare alla media annuale pre covid, con 12.251 decessi nel 2024 rispetto ai 12.346 del 2023, mentre nei primi 9 mesi di quest'anno si sono registrati 44 decessi in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Per quel che riguarda la scelta del tipo di funerale, la cremazione mantiene il primo posto. Nel 2024 su 12.251 funerali sono state 6.978 le cremazioni e da gennaio a settembre 2025 si raggiunge il 55,67% contro il 44,61% delle sepolture in terra, in loculo o celletta, che sono comunque in crescita rispetto al 44,32% dei primi mesi 9 mesi del 2024. In salita anche la scelta di essere sepolti in altri comuni fuori città.