POLVERE DI (5) STELLE

Conte: basta parlare di Appendino. Lei violerà la consegna del silenzio?

L'Avvocato appulo non vuole alimentare il caso e impone a tutti di evitare dichiarazioni. Ma questa sera c'è la nuova riunione dei parlamentari M5s: l'ex sindaco tornerà a chiedere il cambio di linea o ubbidirà al diktat? Nessuna solidarietà pubblica dal Piemonte

Le acque nel Movimento 5 Stelle sono più agitate che mai. Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e figura di spicco del partito, ha rassegnato le sue dimissioni da vicepresidente, lanciando un guanto di sfida alla leadership di Giuseppe Conte. La decisione, maturata dopo il deludente 4,5% alle recenti elezioni regionali in Toscana, è un atto di rottura che mette a nudo le fragilità di un Movimento in crisi d’identità. Stasera, nell’attesa assemblea dei parlamentari M5s, tutti gli occhi sono puntati su di lei: parlerà? E, soprattutto, cosa dirà? Nelle ultime ore Conte avrebbe ordinato di non alimentare il caso con nuove dichiarazioni. Si cerca, insomma, di mettere il silenziatore alla ribelle Appendino, lasciando trasparire quale sarà la strategia nei suoi confronti: non mandarla più in tv, centellinare i suoi interventi in aula. In una parola: isolarla.

Una mossa al buio

Le dimissioni di Appendino, annunciate durante un Consiglio nazionale durato sette ore, sono state un fulmine a ciel sereno. Sebbene l’ex madamina di Cit Turin avesse già espresso il suo malessere, denunciando una deriva “governista” che, a suo dire, ha snaturato l’anima del Movimento, nessuno si attendeva una mossa così dirompente. In un lungo post sui social, ha messo nero su bianco il suo pensiero: “Il problema è nella nostra identità, nella direzione politica, nel modo in cui parliamo – o non parliamo – al Paese. Mentre la destra governa male, il carovita divora stipendi e pensioni, le imprese soffrono e l’economia arretra, noi non riusciamo a parlare a chi si sente ai margini. Senza radicalità non c’è cambiamento”.

Appendino non punta il dito solo sulle alleanze, in particolare quella con il Pd, ma sul modo in cui il M5s vi si è inserito: “Non possiamo essere l’alternativa al sistema e, allo stesso tempo, il suo puntello. Se ci normalizziamo, smettiamo di essere ciò che siamo nati per essere”. Parole che evocano il Movimento delle origini, quello delle piazze e della protesta, lontano dagli “equilibri di palazzo” che, secondo lei, lo hanno ingabbiato. “Il nostro compito è dare voce a chi vive nei mercati, nelle periferie, davanti ai cancelli delle fabbriche, ai piccoli imprenditori e alle partite Iva”, ha aggiunto, sottolineando la distanza crescente tra il M5s e la sua base.

Un isolamento politico

La mossa di Appendino, però, non ha però trovato sponde nel partito. Almeno finora. Durante il Consiglio nazionale, è stata duramente attaccata, in particolare da Paola Taverna, fedelissima di Conte, che l’ha accusata di non essere “antisistema” e di aver beneficiato delle cariche grazie al Movimento. “In un altro partito saresti stata cacciata prima”, ha tuonato Taverna. Per non dire che secondo le regole grilline d’antan non sarebbe neppure stata candidata al Parlamento a seguito della condanna definitiva per i fatti di piazza San carlo. Gli altri vicepresidenti uscenti – Mario Turco, Michele Gubitosa e Riccardo Ricciardi – non hanno preso le sue difese, preferendo concentrarsi su altre priorità, come la candidatura di Roberto Fico in Campania. Il silenzio dello stato maggiore piemontese, poi, è stato assordante: nessuno ha espresso pubblicamente solidarietà, lasciando Appendino in una posizione di profonda solitudine politica.

Le malelingue interne parlano di un gesto calcolato, un modo per anticipare la probabile estromissione dal ruolo di vicepresidente e per costruirsi una via d’uscita individuale. Alcuni sospettano un asse con Virginia Raggi, altra ex sindaca critica verso l’alleanza con il Pd, mentre qualcuno ipotizza un intervento di Beppe Grillo, che in passato ha ventilato l’idea di riprendersi il simbolo del Movimento. Tuttavia, Appendino non sembra avere una “pattuglia” parlamentare pronta a seguirla, a differenza di quanto avvenne con Luigi Di Maio nel 2022. “Non abbandono il Movimento, posso fare altro qui dentro. E non passo a un altro partito. Ho un lavoro, piuttosto torno a quello”, ha dichiarato, visibilmente commossa, smentendo ambizioni di leadership o progetti scissionisti.

Silenzio in casa

A pesare sul destino di Appendino è anche il suo ruolo in Piemonte, dove la sua influenza è stata determinante ma controversa. I suoi veti hanno impedito la costruzione del “campo largo” alle ultime regionali, contribuendo alla sconfitta del centrosinistra, e si è opposta alla rielezione di Stefano Lo Russo come sindaco di Torino. Questi episodi le vengono ora rinfacciati, alimentando l’accusa di aver danneggiato il Movimento per calcoli personali. La sua città, che l’ha vista protagonista come sindaca, sembra oggi il teatro della sua sconfitta più amara, con un peso politico sempre più eroso. Se solidarietà c’è stata, insomma, è stata espressa in forma privata giacché nessuno – dalla capogruppo in Regione Sarah Disabato al suo omologo in Comune Andrea Russi – ha neppure commentato la vicenda.

Conte e il futuro del M5s

Il fu Avvocato del popolo, dal canto suo, appare determinato a proseguire sulla strada tracciata, forte di un imminente voto online che lo riconfermerà leader senza rivali. La nomina di una nuova squadra di vicepresidenti è già in programma, mentre molti parlamentari tacciono, timorosi di ritorsioni in vista delle candidature future e delle deroghe per chi ha superato i limiti di mandato.

Il caso Appendino riporta a galla il dilemma identitario del M5s, diviso tra la linea “progressista ma indipendente” di Conte e chi, come l’ex sindaca, invoca un ritorno a un’identità più radicale e autonoma. Mentre il Movimento si prepara alla sfida in Campania, il gesto di Appendino suona come un grido d’allarme per una forza politica che fatica a ritrovare slancio, schiacciata tra alleanze strategiche e la perdita di contatto con la base. Stasera, nell’assemblea dei parlamentari, si capirà se le sue parole troveranno eco o se il suo passo indietro resterà un gesto isolato, in un partito che, nonostante le gerarchie codificate, non riesce a scrollarsi di dosso i fantasmi delle sue crisi passate.