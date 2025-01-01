BERLUSCONES

Grandi lavori in casa azzurra.

Forza Italia "ready to live"

Leghisti e forzisti divisi nei sondaggi da uno striminzito 0,4%. Tajani punta sui territori per vincere il duello con Salvini. A Torino sabato 25 ottobre sfileranno i pesi massimi del partito. Un evento per parlare di abitazioni ma con lo sguardo agli equilibri del centrodestra

Grandi lavori in casa Forza Italia. Il partito guidato da Antonio Tajani vuole ampliare il proprio consenso e conquistare il ruolo di seconda forza del centrodestra. Per raggiungere questo traguardo, il partito ha intensificato le iniziative sul territorio, con un calendario fitto di eventi. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato a Torino, al Teatro Carignano, dove i big del partito si confronteranno sul tema cruciale della casa.

La corsa al secondo posto

Nel centrodestra è aperta la competizione per il secondo posto. Fratelli d’Italia domina i sondaggi con un solido 30%, mentre Lega e Forza Italia si contendono il secondo gradino, separate da un margine minimo: secondo l’ultima Supermedia del 16 ottobre, la differenza tra i due partiti è di appena lo 0,4%. La partita è apertissima, e Forza Italia non intende restare indietro. A complicare la corsa della Lega ci sono i malumori interni legati alla figura controversa del generale Vannacci.

Al centro del progetto di crescita di Forza Italia c’è il territorio. Dalle Feste della Libertà e Azzurra Libertà agli eventi legati alle campagne elettorali in Toscana, Calabria, Marche e Valle d’Aosta, fino agli Stati Generali del Sud di inizio agosto, il partito ha moltiplicato le occasioni di incontro per dimostrare vicinanza ai cittadini e ai loro problemi concreti. La prossima tappa sarà appunto a Torino.

“Determinati a cacciare chi occupa”

Il governatore piemontese Alberto Cirio ha anticipato i temi dell’evento torinese, presentando il piano della Regione Piemonte sul diritto alla casa. In cima alle priorità c’è la lotta contro l’occupazione abusiva. “Siamo determinati a cacciare chi occupa illegalmente un bene, sottraendolo a chi ne ha bisogno”, ha dichiarato Cirio. “Non possiamo accettare chi danneggia il patrimonio pubblico. In collaborazione con la prefettura, stiamo sgomberando chi non ha diritto di occupare una casa”.

I risultati parlano chiaro: in Piemonte gli sgomberi di case occupate sono raddoppiati, con 100 interventi in più solo a Torino nel 2025 rispetto all’anno precedente. Il piano regionale include anche il raddoppio delle assegnazioni di case popolari, grazie al recupero di immobili da ristrutturare, e una nuova legge regionale sull’accesso alla casa, attesa per il 2026, per aggiornare normative urbanistiche ormai obsolete.

Semplificare per abitare

L’evento di sabato 25 ottobre al Teatro Carignano di Torino, intitolato “Stati Generali della Casa”, vedrà la partecipazione dei principali esponenti di Forza Italia, a partire dal vicepremier Tajani. Saranno presenti anche i ministri Anna Maria Bernini, Gilberto Pichetto Fratin e Paolo Zangrillo, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli (esponente della cosiddetta minoranza interna), il sottosegretario Tullio Ferrante (legato a Marta Fascina), il responsabile nazionale dei Dipartimenti Alessandro Cattaneo, i capigruppo di Camera e Senato Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, l’eurodeputata Letizia Moratti, il governatore Cirio e Marco Scajola, assessore alla Casa della Regione Liguria.

“Sarà un momento di ascolto e confronto con le associazioni nazionali che si occupano di edilizia e diritto alla casa”, ha spiegato Roberto Rosso, alias Red Patacca, che in quanto amministratore di condomini riveste la carica di responsabile nazionale del Dipartimento Casa di Forza Italia. “Il tema centrale sarà la rigenerazione urbana, una priorità per affrontare le sfide abitative”.