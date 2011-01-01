Pronto Soccorso Asti, aggrediti due vigilantes

Ennesima aggressione al Pronto Soccorso del Cardinal Massaia di Asti. Il bilancio è di due guardie giurate ferite, la prima con frattura di una costola (30 giorni di prognosi) e l'altra con una prognosi di una settimana. La follia è scattata quando un paziente, senza fissa dimora e di origini italiane, ha avuto un diverbio con la dottoressa del reparto addetta ai codici bianchi. Quando dalle parole si è passati ai fatti - il paziente aveva afferrato per un polso il medico - le guardie sono intervenute. Una di loro è stata colpita con un calcio al costato ed è caduta a terra mentre l'altra è stata aggredita a calci e pugni. L'intervento delle volanti ha posto fine alla violenza, arrestando l'uomo. «Siamo esasperati - dice il rappresentante delle guardie giurate della Cgil - episodi simili si verificano tutti i giorni e tutte le notti, è un miracolo che i casi in cui qualcuno si fa male siano ancora pochi». I sindacati hanno intenzione di chiedere un incontro al prefetto: «C'è una sola guardia di giorno e due di notte, e l'ospedale è un colabrodo - dice il sindacalista - le persone possono entrare da dove vogliono, chiediamo il potenziamento delle guardie e la riattivazione del posto di guardia per il controllo degli accessi».