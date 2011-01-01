Operatori commerciali Sud Corea e Giappone in visita a Novara

Far conoscere le eccellenze del settore idrotermosanitario sui mercati internazionali: questo l'obiettivo dell'incoming che vede protagoniste ventitré imprese delle province di Novara, Vercelli e Vco e sette operatori commerciali provenienti da Corea del Sud e Giappone. L'iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con la sua Azienda Speciale Fedora, e Ceipiemonte. In programma oltre 80 incontri fra oggi e domani ottobre presso l'hotel L'Approdo di Pettenasco. Domani pomeriggio sono inoltre previste visite aziendali per dare ai buyer la possibilità di approfondire la conoscenza con le realtà aziendali del territorio incontrate durante i B2B. «Il modo più efficace per costruire relazioni commerciali durature - sottolinea il presidente della Camera di Commercio, Fabio Ravanelli - è coinvolgere i potenziali partner d'affari in esperienze dirette, che consentano di toccare con mano la qualità e l'innovazione delle nostre produzioni. Esiste un forte interesse a livello globale per le soluzioni di design e l'alta manifattura del Made in Italy, in particolare nel settore idrotermosanitario, un ambito in cui le nostre imprese vantano una tradizione e una capacità produttiva di assoluta eccellenza. Con questa iniziativa vogliamo aiutare gli imprenditori del nostro territorio a sviluppare strategie di internazionalizzazione efficaci per accelerare il proprio business e competere con successo sui mercati internazionali».