Lo Russo, contattato ambasciata per aiuto famiglia operaio morto

"Ho contattato il nostro ambasciatore in Nigeria, Roberto Mengoni, col quale abbiamo avuto modo di esprimere lo sconcerto per questo fatto e al quale abbiamo chiesto che vi sia un'assistenza da parte dell'ambasciata d'Italia nei confronti della famiglia di Andy e stessa cosa credo stia facendo la Cobar, la società per cui lavorava. Tutti i canali che possono essere attivati sono stati attivati e la nostra rappresentanza diplomatica in Nigeria si è data ovviamente disponibile a dare la massima assistenza rispetto a questo tragico fatto". Ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo in Consiglio comunale al termine del minuto di silenzio per Andy Mwachoko, l'operaio morto sabato nel cantiere di Torino Esposizioni. Il sindaco ha anche comunicato di essersi recato nuovamente questa mattina al cantiere "dove c'è stato una momento di ricordo di Andy con tutti i suoi compagni di lavoro. La posizione dove è avvenuto l'infortunio è sotto sequestro - ha poi aggiunto -, ma i lavori stanno andando avanti". Annunciando il minuto di silenzio per "un'altra vittima della strage silenziosa che ogni anno si consuma dentro i più diversi cantieri del nostro Paese", la presidente della Sala Rossa, Maria Grazia Grippo, ha osservato che "sarà l'inchiesta dello Spresal e della procura a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e la sussistenza di eventuali responsabilità ma è evidente che questa ennesima tragedia ci interroga come istituzioni, come corpo sociale, sulla effettiva capacità di protezione espressa dalle regole e dai sistemi di sicurezza e di controllo messi in campo nel nostro Paese". "Andy - ha concluso - era un uomo gentile e sorridente, cosi lo descrivono i colleghi, un marito, un padre che dall'arrivo in Italia, 7 anni fa, aveva dedicato tutto se stesso a costruire le condizioni perché la sua famiglia potesse raggiungerlo e insieme condividere una vita nuova migliore".