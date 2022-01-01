Piemonte, giunta approva progetto bandiera Hydrogen Valley

Su proposta dell'assessore all'Ambiente Matteo Marnati, la giunta regionale del Piemonte ha approvato il progetto Hydrogen Valley, iniziativa da 10 milioni che prevede la riqualificazione delle aree industriali dismesse con la realizzazione di impianti per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili. Con i fondi del Pnrr saranno finanziati impianti di produzione di idrogeno, stazioni di rifornimento, e progetti di ricerca. Una consultazione pubblica ha confermato un forte interesse per l'idrogeno nei settori industriali energivori, del trasporto pubblico locale e della logistica. Le agevolazioni, sotto forma di contributo a fondo perduto, saranno destinate a imprese di ogni dimensione, singole o in partenariato con organismi di ricerca e pubbliche amministrazioni, per progetti coerenti con la domanda territoriale di idrogeno. «Con l'approvazione del Progetto Bandiera Hydrogen Valley - dichiara Marnati - il Piemonte consolida la propria posizione di avanguardia nella transizione energetica, promuovendo un modello industriale sostenibile e competitivo, fondato sull'innovazione e sulle energie pulite. Favorire investimenti considerevoli per produrre e distribuire l'idrogeno, è un passo fondamentale nel rispetto ambientale del nostro pianeta». A seguito del protocollo dell'aprile 2022 tra il Ministero per gli Affari regionali e l'allora Ministero della Transizione ecologica oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, il Piemonte confermò la propria candidatura con l'obiettivo di diventare una delle Regioni italiane di riferimento nella produzione e nell'utilizzo dell'idrogeno verde. E con una delibera del luglio 2022 la Regione approvò la Strategia regionale per l'Idrogeno e istituì il Team Idrogeno, organismo dedicato alla governance del settore. La strategia "promuove la decarbonizzazione energetica e industriale, valorizza le competenze del territorio e favorisce investimenti per la creazione di un sistema integrato di produzione, distribuzione e utilizzo dell'idrogeno".