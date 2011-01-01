Torino, controllori minacciati con arma a bordo di un tram

Due controllori sono stati minacciati con una pistola, poi risultata falsa, per aver chiesto i biglietti a due passeggeri. L'episodio, avvenuto questa mattina a Torino sulla linea 4, è stato segnalato in Consiglio comunale dal consigliere della Lega Giuseppe Catizone, che aveva chiesto le comunicazioni in merito, e che sottolinea "la necessità di più sicurezza sui mezzi pubblici anche attraverso strumentazioni adeguate e moderne". Un tema sollevato anche dal gruppo M5s che proprio questa mattina, in seguito a questo caso, ha presentato un'interpellanza in merito, in cui si chiede conto della sperimentazione dei controlli rafforzati su alcune linee, compresa la linea 4. Secondo quanto riferito, questa mattina poco dopo le 8 due assistenti alla clientela sono stati intimiditi da due passeggeri. Al momento della richiesta dei biglietti uno dei due ha mostrato di essere in possesso di una pistola mettendosela in tasca. I due sono poi scesi dal mezzo in centro città e sono stati seguiti a distanza dai controllori che hanno allertato un'agente di polizia municipale incontrata lungo il percorso e le forze dell'ordine. Immediato l'intervento degli agenti che hanno bloccato i due ragazzi in un supermercato. Dai successivi controlli la pistola è risultata essere un'arma giocattolo.