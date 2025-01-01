Comune Torino approva la quarta variazione di bilancio

Il Consiglio Comunale di Torino ha approvato la IV variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, illustrato in aula dall'assessora Gabriella Nardelli. Oltre all'applicazione di avanzi di amministrazione, fra cui 312mila euro per il sostegno di progetti educativi e 122mila euro per lavori di manutenzione del verde pubblico, la delibera riguarda alcune entrate vincolate, come il contributo di 2,5 milioni euro da Fondazione Compagnia di San Paolo per migliorare le attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie comunali, implementare software e risorse umane e incrociare le banche dati. Sono state inserite anche le componenti perequative Tari (1,6 milioni di euro) che non vanno a favore del Comune ma alla Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (Csea). In conto capitale, sono stati iscritti in entrata e spesa il contributo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il prolungamento sud della Linea 1 della Metropolitana (26 milioni di euro per l'anno 2025), il contributo del dipartimento per lo Sport per l'attuazione delle attività connesse al bando pubblico Sport Illumina (700mila euro per l'anno 2025 e 100mila euro per il 2026) e il finanziamento da Scr Piemonte per il risanamento e il ripristino strutturale della volta della copertura del padiglione Nervi (1,9 milioni di euro per il 2025).