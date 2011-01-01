Filosa, 400 assunzioni a Mirafiori per la 500 ibrida

"Oggi ho anche il piacere di comunicarvi un'importante novità: faremo 400 assunzioni per lo stabilimento di Mirafiori per sostenere lo sviluppo produttivo della nuova Fiat 500 ibrida con l'avvio del secondo turno a partire dal mese di febbraio del prossimo anno". Lo ha detto l'amministrator delegato di Stellantis Antonio Filosa ai sindacati. "Queste si aggiungono a quelle già fatte nei mesi scorsi nell'ingegneria di Mirafiori e ad Atessa. Non è abbastanza, ma quello che posso dirvi è che è tutto quello che potevamo fare considerato il contesto" ha aggiunto.