GRANA PADANA

"Sciogliere i team Vannacci". Fronte del Nord su Salvini ma in Piemonte nasce la Legione

Processo in contumacia per il Generale, oggi assente al Consiglio Federale nella storica sede di via Bellerio. La vecchia guardia vuole la sua capitolazione: paghi la quota e sciolga l'organizzazione. L'affronto a Molinari. Il Capitano tra due fuochi che farà?

Lui non ci sarà, ma il Consiglio federale di oggi si preannuncia un processo a Roberto Vannacci, il Generale finito sotto tiro dopo la disfatta alle regionali in Toscana, dove il Carroccio si è fermato poco sopra il 4%. I maggiorenti del partito tornano a riunirsi nella sede storica di via Bellerio, dopo che i vertici in quella che una volta chiamavano Roma ladrona erano diventati la norma.

Forte del flop del suo rivale interno, il fronte del Nord riprende vigore, e chiede al segretario Matteo Salvini di spingere l’ex parà della Folgore alla capitolazione, rinunciando alla sua legione personale, il movimento Mondo al Contrario, con i suoi oltre 150 “Team” sparsi in tutta Italia. Il vicepremier si trova così in mezzo a due fuochi: mettere alla berlina il Generale, con il rischio che gli svuoti il partito per farne uno suo, o alimentare il risentimento che cova all’interno della vecchia guardia?

Così, mentre la “soluzione bavarese”, con una Lega sul modello Cdu/Csu, prende sempre più piede, le manovre dei vannacciani non si fermano: tra Piemonte e Lombardia nasce la “Legione del Castello” e a Torino arriva il “Team Pietro Micca”.

Processo in contumacia

I vertici della Lega sono stati convocati per le 13 di oggi – dopo abbondante buffet, giacché a stomaco pieno si ragiona meglio – nella sede milanese di via Bellerio. Si registrano però due assenze eccellenti: quella del governatore veneto Luca Zaia, “offeso” per il divieto impostogli dai vertici di presentare una propria lista (che alle regionali del 2020 prese il triplo dei voti della Lega) e di mettere il suo nome sul simbolo del partito; e quella del Generale Roberto Vannacci, diventato vicesegretario pochi mesi fa e la cui ascesa apparentemente irresistibile ha subito una brusca battuta d’arresto dopo le regionali in Toscana. Sotto l’egida dell’ex militare, scelto come responsabile della campagna elettorale, il Carroccio è passato dal 22% di cinque anni fa a poco più del 4%, con liste infarcite di suoi fedelissimi.

Il flop della Lega a trazione vannacciana ha permesso alla vecchia guardia leghista, guidata dai governatori del Nord, (Zaia, il lombardo Attilio Fontana e il presidente del Friuli Massimiliano Fedriga), da Massimiliano Romeo e dal piemontese Riccardo Molinari, capigruppo rispettivamente al Senato e alla Camera. Questo fronte nordista, che vede Vannacci come un corpo estraneo al partito, ne chiede sostanzialmente la capitolazione: se vuole restare nella Lega, deve sciogliere il suo Movimento Mondo al Contrario, articolato in più 150 sezioni (chiamati Team) in tutta Italia, e versare la quota al partito, al pari di tutti gli altri eletti.

In un partito con una struttura leninista come la Lega, nessun frazionismo può essere tollerato, una visione che non può che far piacere al segretario Salvini. Quest’ultimo però ha sempre difeso Vannacci – che con il suo mezzo milione di preferenze ha tenuto a galla il Carroccio alle ultime europee – e teme che, messo di fronte a un simile ultimatum, il Generale faccia armi e bagagli e si metta in proprio, svuotando così il partito di cui è vicesegretario. La struttura per farlo ce l’ha già, ed è strutturata in tutta Italia: i suoi “legionari” aspettano solo il segnale per trasformare il Movimento Mondo al Contrario da associazione culturale in una formazione politica vera e propria.

La rete vannacciana si allarga

La debacle toscana infatti avrà appannato la stella di Vannacci all’interno della Lega, ma non ha fermato la crescita dei suoi Team, che sono già più di 150 in tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di diventare 200 entro la fine dell’anno. Ne è spuntato un altro anche a Torino in questi giorni, si chiama “Team Pietro Micca” (inizialmente si chiamava Team Gianduia, devono essersi reso conto che non era il massimo), è promosso dall’ex deputato leghista Gualtiero Caffaratto, con sua moglie Ileana Ciancio nel ruolo di “Team leader” e iniziative pubbliche a partire dalle prossime settimane. Tra Piemonte e Lombardia invece, i team di Pavia, Voghera, Tortona e Alessandria (casa di Molinari) hanno dato vita a una sorta di confederazione, denominata “Legione del Castello”, dal Castello Sforzini di Castellar Ponzano (frazione di Tortona), di proprietà dell’imprenditore ed esperto d’arte Luca Sforzini, a capo del Team di Pavia. “Una rete interregionale di idee, coraggio e identità”, si legge nel comunicato diffuso dai promotori. Lungi dal battere in ritirata, il Generale Vannacci continua ad avanzare, aumentando i presidi sul territorio: da capire se questi resteranno sezioni di un’associazione culturale o gli avamposti di un nuovo partito politico.

La soluzione bavarese

A fronte di una situazione così intricata, Salvini starebbe pensando a un escamotage per salvare capra e cavoli: la ripartizione in due della Lega, con un movimento di stampo nazionalista a trazione vannacciana nel centro-sud e un partito del nord a vocazione federalista e autonomista, più fedele alla missione originaria. Una sorta di federazione sul modello della Cdu tedesca, che in Baviera non è presente poiché si associa alla locale Csu. Una soluzione che non dispiace affatto ai maggiorenti settentrionali, che recupererebbero così margine di manovra, tornando ad affrontare questione che stanno loro un po’ più a cuore del Ponte sullo Stretto.

Ancora scintille in Veneto

Il fronte del Nord infatti ha preso la palla al balzo del flop di Vannacci in Toscana per tornare a far sentire la propria voce, dopo aver assecondato a lunga ogni mossa di Salvini. A tenere banco è la questione Veneto, dove al governatore uscente Luca Zaia non solo non è stato concesso di ricandidarsi, ma non ha potuto presentare neanche una sua lista né ha potuto mettere il nome sul simbolo: così per ripicca ha deciso di candidarsi capolista in tutte le province venete e fare il pieno di preferenze, così da offuscare il candidato presidente Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta e uomo di fiducia del Capitano. “Se sono un problema, vedrò di renderlo reale”, aveva detto, e così è stato.

Non gli è andata giù neanche la decisione da parte dei vertici di non ricandidare Federico Caner, storico esponente zaiano e già assessore della sua Giunta, per far posto agli uomini di Stefani e del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Un po’ quello che era successo in Toscana, con gli esponenti storici messi da parte in favore dei fedelissimi di Vannacci. Ma dopo aver abbassato la testa a lungo, il fronte nordista è pronto a farsi sentire, e il Consiglio Federale di oggi assomiglia tanto alla resa dei conti.