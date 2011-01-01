POLITICA & SANITÀ

Sant'Anna e Regina Margherita unica azienda. Pd: "Modello di ospedali superato"

Avviato l'iter per lo scorporo da Città della Salute e l'accorpamento del ginecologico con il pediatrico. La nuova azienda dal primo gennaio, ma il piano sarà consegnato entro il 30 dicembre. Il dem Valle: "Sarebbe opportuno almeno leggerlo prima di votare"

Dal primo gennaio 2026 il distacco del Sant’Anna dalla Città della Salute e contestuale accorpamento dell’ospedale ostetrico ginecologico a quello pediatrico Regina Margherita. Entro il 30 dicembre di quest’anno la definizione del “piano attuativo con l’analisi organizzativa e documentale, gli obiettivi e il cronoprogramma, e in cui siano riportate le azioni e gli specifici atti necessari all’accorpamento”.

Due date, quelle indicate oggi dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi, che fanno sorgere più di un dubbio e una perplessità attorno a una vicenda che di annunci, cambi di rotta, ripensamenti e intoppi ne conta fin troppi. Tant’è che dall’opposizione il consigliere Daniele Valle del Pd non lascia cadere l’occasione per osservare che “prima di votare la legge volta a costituire la nuova azienda ospedaliera sarebbe quanto meno opportuno conoscerlo il piano attuativo, così come il resto” del lavoro affidato al direttore generale di corso Bramante Livio Tranchida e al commissario del Regina Margherita, Franco Ripa.

Riboldi: Polo di eccellenza

Di tutt’altro tono e ostentata certezza le parole dell’assessore a commento della firma delle delibere appena approvate dalla giunta per l’avvio dell’iter. “Dar vita all’Azienda Ospedaliera Regina Margherita-Sant’Anna significa mettere al centro le donne e i bambini. In termini operativi intensificare l’alto livello dell’assistenza femminile e creare un’eccellenza nell’ambito della rete materno-infantile regionale dove cura, ricerca e innovazione in ambito femminile e pediatrico a 360 gradi – sostiene Riboldi – diventino un punto di riferimento internazionale, grazie anche alla candidatura a Irccs che proporremo”.

Lasciando da comprendere e, soprattutto da spiegare, come si concili la scadenza data per la consegna del dossier che i due manager dovranno stilare con la nascita formale della nuova azienda esattamente il giorno dopo e nel mezzo l’indispensabile pronunciamento dell’assemblea di Palazzo Lascaris, va registrato l’atteggiamento decisamente critico delle minoranze e in particolare del già citato Pd.

Pd: Operazione vecchia

“È un'operazione culturalmente vecchia, che duplica i costi amministrativi ma si regge operativamente solo stando attaccata fisicamente alla Città della Salute – questa la tesi del gruppo dem in via Alfieri – Regina Margherita e Sant’Anna da soli non bastano e non possono garantire completezza dell'offerta sanitaria. Gli ospedali monospecialistici sono figli di un concetto vecchio di organizzazione sanitaria ed è estremamente riduttivo pensare alla cura della donna esclusivamente come cura della madre”. Una visione che per molti versi ricalca le perplessità che su questa operazione aveva manifestato anche l’allora commissario della Città della Salute Thomas Schael, ponendo sul tavolo questioni di sostenibilità finanziaria e non solo.

Peraltro è lo stesso Valle a sottolineare come “ancora oggi in audizione sul futuro piano sociosanitario la dirigente inviata da Tranchida in sua vece abbia detto che sono in corso tavoli con i sindacati proprio quela questione del regina Margherita”. E di fronte a queste possibili incognite, a partire da quella sul rispetto dei tempi per l’approvazione entro fine anno della legge istitutiva della nuova azienda ospedaliera, il vicepresidente della commissione Sanità non risparmia la stoccata all’assessore ricordando che “parlare di minor tempo possibile, come fa Riboldi, dopo che per due anni non si è fatto niente appare a dir poco grottesco”.

Il nodo dei costi

Per nulla marginale, in tutta la vicenda, è la questione dei costi. Sul punto il Partito Democratico aveva presentato un’interrogazione e “abbiamo ottenuto solo risposte sconfortanti – ricorda Valle – Città della Salute e assessorato alla sanità non sanno quanto spendono per le manutenzioni del Sant’Anna, Regina Margherita, Cto, San Giovanni e Molinette, poiché conferiscono un appalto unico e non tengono traccia di come i costi sostenuti si ripartiscono tra i 5 presidi. Sarebbe già grave così, se non fosse che dal 2023 al 2024 l'ammontare dell'appalto è crollato da 28,9 milioni a 18 milioni di euro. Difficile credere che sia avvenuto per l'eccellente stato di manutenzione degli edifici”.

Con questi presupposti e pochi mesi davanti, le certezze sulle date indicate dall’assessore potrebbero incrinarsi, aggiungendo questo dossier nel novero dei rinvii a quello del nuovo Cup, del riordino dell’Emergenza 118 e dello stesso piano sociosanitario. Le prossime settimane diranno se quella del Sant’Anna sarà un’eccezione.