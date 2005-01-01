ECONOMIA DOMESTICA

Stellantis, serbatoio mezzo pieno: 400 assunzioni a Mirafiori ma nessun nuovo modello

Dal Centro Stile di via Plava a Torino l'ad Filosa ha incontrato i sindacati. Unica novità i nuovi ingressi. Fim, Fiom, Uil e Fismic chiedono un nuovo piano per l'Italia. Il gruppo investe negli Stati Uniti che hanno un quadro normativo più chiaro rispetto all'Europa

Quattrocento nuove assunzioni a Mirafiori a partire dal prossimo mese di febbraio. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato del gruppo Stellantis, Antonio Filosa, durante l’incontro con i rappresentanti sindacali che si è tenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, presso il Centro Stile di via Plava a Torino.

“Ho il piacere di comunicarvi un’importante novità”, ha detto l’ad ai rappresentanti sindacali, “faremo 400 assunzioni per lo stabilimento di Mirafiori per sostenere lo sviluppo produttivo della nuova Fiat 500 ibrida”. A partire dall’inizio del prossimo anno verrà avviato infatti il secondo turno di produzione. Al momento però non si conosce la tipologia dei contratti che verranno fatti firmare dai nuovi assunti.

Mirafiori unica novità

“Non abbiamo avuto risposte su un nuovo modello da produrre a Mirafiori”, ha spiegato il segretario della Fiom, Michele De Palma, “e non sappiamo se le assunzioni saranno stabili o a tempo determinato, ma ad oggi Mirafiori è l’unico stabilimento che ha un elemento di novità”. A Torino è dal 2005 che non vengono effettuate assunzioni stabili. La necessità di Stellantis è quella di impiantare modelli multi energy per gli stabilimenti italiani.

Il tema centrale però, ha sottolineato Ferdinando Uliano della Fim-Cisl, rimane quello legato agli investimenti: “noi ci aspettiamo maggiori chiarimenti per garantire prospettive di salita dei volumi produttivi, di messa in sicurezza dell’occupazione e abbiamo ribadito con forza la necessità di avere al più presto un nuovo Piano Italia”. Per quanto riguarda gli stabilimenti l’azienda ha ribadito che non verranno messi in pericolo quelli italiani.

Alleanza per l’Europa

Quello che ha chiesto Filosa ai sindacati è una sorta di alleanza per fare pressione sull’Unione europea in modo da modificare il quadro normativo. “Ci è stato descritto un quadro preoccupante rispetto all’Europa”, ha commentato Uliano, “che non facilita gli investimenti”. Il termine di paragone per l’Ue è con gli Stati Uniti dove il quadro è chiaro e ci sono stati investimenti da parte di Stellantis.

È questo il nodo cruciale che dovrà essere affrontato da qui in avanti: “Bisogna chiarire come produrre e con quale tipo di tecnologia, questo crea incertezza”, ha spiegato Rocco Palombella della Uilm. La soluzione potrebbe essere quella di inserire la produzione di veicoli ibridi in quegli stabilimenti dove al momento erano previsti solo modelli elettrici.