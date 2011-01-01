POLITICA & SANITÀ

Caso Schael, carte top secret: Tranchida denunciato per omissione di atti d'ufficio

Esposto in Procura dell'ex consigliere regionale Turigliatto a carico del numero uno della Città della Salute: ha negato l'accesso agli atti. Oggetto del rifiuto la relazione dell'ex commissario al direttore della Sanità Sottile. Cosa c'è da nascondere nel documento?

Cosa c’è da nascondere nella lettera inviata da Thomas Schael al direttore della Sanità del Piemonte Antonino Sottile meno di ventiquattr’ore prima che la giunta formalizzasse la decisione dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi di dare il benservito al commissario della Città della Salute?

Segreti irrivelabili?

Quali “segreti” irrivelabili si nascondono in quella che è la relazione sull’attività del manager tedesco nei suoi cinque mesi di attività in corso Bramante? Un rapporto dove è facile supporre abbia messo nero su bianco anche alcune sue valutazioni sulla stessa decisione di sostituirlo, passando da un regime di commissariamento a una direzione generale. Proprio lì al vertice della più grande azienda ospedaliera, dov’è stato insediato Livio Tranchida potrebbe concentrarsi l’attività della magistratura per accertare se davvero c’è qualcosa da tenere segreto in quella lettera e perché.

In prima linea per la legalità

A Palazzo di Giustizia, da pochi giorni, c’è un esposto denuncia proprio contro l’attuale direttore generale della Città della Salute. Ad indirizzarlo al Procuratore Capo Giovanni Bombardieri è Mariano Turigliatto, già sindaco di Grugliasco ed ex consigliere regionale eletto nella lista di Mercedes Bresso. Da tempo si occupa attivamente di questioni inerenti la legalità con più di un occhio attento sulle vicende della sanità piemontese di cui spesso dà conto nel suo blog sul Fatto.

Turigliatto lo scorso 4 settembre presenta alla Città della Salute una richiesta di accesso agli atti per ottenere copia della delibera con cui l’allora commissario Schael aveva affidato l’incarico all’advisor per la verifica del bilancio 2024 e dei dodici anni precedenti, ma anche per avere copia della lettera di Schael a Sottile. La prima la ottiene, la seconda no.

Nulla osta di Schael e Sottile

Nell’esposto alla Procura della Repubblica, ma anche all’Anac l’agenzia nazionale anticorruzione, si legge come né Sottile, né Schael e neppure il direttore della giunta regionale Paolo Frascisco, interpellati secondo la legge da Tranchida, abbiano rifiutato il nulla osta all’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti.

Nonostante questi via libera, il direttore generale della Città della Salute non fornisce il documento a Turigliatto motivando la decisione con l’affermazione che “tale documento, ai sensi dell'art. 5 bis, co. 2 del Digs 33/2013, sia soggetto al divieto di ostensione onde evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi ivi considerati (libertà e segretezza della corrispondenza)".

Turigliatto non ci sta. Nell’esposto ricorda che Tranchida “dopo aver correttamente identificato i dati la cui divulgazione avrebbe potuto determinare un pregiudizio reale ai cointeressati, avrebbe dovuto consentire l’accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati”.

Omissione d'atti d'ufficio?

Ci sono nomi o situazioni che potrebbero creare imbarazzo a qualcuno, alla luce delle decisioni prese su Schael? Domanda, per ora, senza risposta. Turigliatto nell’esposto chiede al Procuratore della Repubblica “ di valutare se nella condotta esposta che di fatto ha impedito l’esercizio del diritto a conoscere il dottor Tranchida è incorso nel reato di omissioni di atti d’ufficio”.