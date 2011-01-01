Sappe, due agenti aggrediti in carcere a Torino

Due detenuti, di nazionalità marocchina, hanno aggredito ieri sera due agenti della penitenziaria nel carcere di Torino nel corso di una perquisizione. Per uno dei poliziotti sono state necessarie cure ospedaliere. A riferirlo è il Sappe, in una nota, spiegando che quest'ultimo è stato colpito con una testata a una tempia. "Nonostante l'aggressione, gli operatori - sottolinea il segretario del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Vicente Santilli - hanno portato a termine la perquisizione con grande determinazione e senso del dovere, rinvenendo un telefono cellulare, sostanza stupefacente e grappa artigianale. Episodi come questo confermano l'importanza del lavoro quotidiano svolto dalla polizia penitenziaria, spesso in condizioni difficili, a tutela della sicurezza e della legalità all'interno degli istituti". "Questa è, purtroppo, la quotidianità operativa con cui hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria del Piemonte - commenta Donato Capece, segretario generale del Sappe -. Pur riconoscendo un cambiamento nel clima politico attuale: l'attuale governo e l'amministrazione penitenziaria hanno mostrato maggiore ascolto e sensibilità nei confronti delle criticità del settore, auspico uno sforzo ulteriore, più deciso e strutturale".